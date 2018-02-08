К участию в конкурсе журналистских работ "Медиа-энергия Алтая" – 2018 организаторы приглашают журналистов, творческие коллективы городских, районных газет и журналов, информационных агентств, телерадиокомпаний, интернет-изданий Алтайского края и Республики Алтай. Как отмечают в АО "Алтайэнергосбыт", конкурс проводится с целью пропаганды энергосберегающего образа жизни, повышения грамотности населения в сфере ЖКХ, а также совершенствования профессионального мастерства представителей СМИ.

Творческие работы, опубликованные в период с 1 декабря 2017 года до 31 октября 2018 года, принимаются до 31 октября 2018 года.

Жюри конкурса во главе с председателем Союза журналистов Алтайского края определит победителей в декабре 2018 года. Лауреаты получат заслуженные дипломы и денежные премии.

"В этом году состоится юбилейный, пятый конкурс. Мы видим убедительную динамику в работах журналистов, поступающих в адрес жюри. С каждым годом их число увеличивается, а характер публикаций становится более креативным и глубоким, — комментирует старт конкурса "Медиа-Энергии Алтая"- 2018 генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов. — В конечном итоге от нашей совместной работы с журналистами выигрывают жители Алтая, получающие полезную информацию о вопросах, которые их интересуют каждый день".

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальных сайтах АО "Алтайэнергосбыт" и Союза журналистов Алтайского края.

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,7 тыс. потребителей — юридических лиц и более 435,0 тыс. потребителей — физических лиц.

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