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Полпреда губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова нашли мертвым в Ставрополе. Об этом сообщает Life со ссылкой на ГТРК "Ставрополье".
Подробности произошедшего устанавливаются. В данный момент на месте происшествия работают следователи, выясняющие обстоятельства инцидента.
Издание напоминает, что в обязанности Коробейникова входило курирование Кавказских Минеральных Вод.
Комментарии
По данным ГТРК «Ставрополье», Коробейников застрелился из собственного оружия.
Скоро каждый глава поселкового совета будет иметь своего полпреда(((Наплодили дармоедов....
Значит добропорядочным был! Либо сам застрелился или помогли.
По предварительный данным, утром 7 февраля полномочный представитель губернатора Ставропольского края Александр Коробейников был обнаружен у себя дома в Ставрополе с огнестрельным ранением, - сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах Ставропольского края.
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А пистолетик золотой, как у мэра Махачкалы?
Курировал Кавказские Минеральные Воды......Смотрящий????
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жаль человека, а причину установит следствие
не ну а чо? генерал Рохлин сам застрелился, когда захотел банду Ельцина прогнать.
7.02.2018 15:02
- гость -
Рохлин вроде пытался рассказать как Путин пришёл к власти
7.02.2018 15:18
- гость -
да не, Рохлин пытался рассказать правду об НЛО, атвичаю)
7.02.2018 15:18
- гость -
ИЛЮХИН Виктор Иванович тоже путался рассказать об этом и о последствиях его правления. Так у здорового человека так сердце прихватило, что даже Зюганов заткнулся.
пытался
7.02.2018 15:24
Геноцид Эклеров
Ты не мог не полыхнуть по этому поводу, Евпоша))
7.02.2018 15:32
- гость -
а хде, собссно, полыхалово?)
меня просто смешат хомячки со сказками про Рохлина)
еще Лебедь был, баааальшой енерал) тоже наверное кровавая гэбня туману напустила на вертолет)
а не связано это с правительством Дагестана? Минводы -там же весь Кавказ водичку пьет....
7.02.2018 15:47
ГОСТЬ
а вот это вполне здравое предположение.
7.02.2018 15:36
Геноцид Эклеров
7.02.2018 15:32
- гость -
а хде, собссно, полыхалово?)
меня просто смешат хомячки со сказками про Рохлина)
еще Лебедь был, баааальшой енерал) тоже наверное кровавая гэбня туману напустила на вертолет)
А ты докажи Эклер, что Рохлина и Лебедя гэбня не убрала,
7.02.2018 16:18
- гость -
понятно) Дождь головного мозга)
даже за себя немного стыдно, с кем общаюсь.....
даже за себя немного стыдно, с кем общаюсь.....
мож по пивку?