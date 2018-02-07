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Потребление алкоголя в России за 10 лет сократилось на 40%, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минздрава.
В 2017 году показатель составлял 10 литров на человека, в то время как в 2007 году — 16,4 литра.
Снижение потребления алкоголя затронуло население разных возрастов и особенно мужчин от 20 до 40 лет.
Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко, комментируя столь существенные подвижки в обществе, отметила: "Люди научились получать впечатления без алкоголя. Например, за счет занятий спортом, которые получили широкое распространение".
Также отмечается, что рост продаж алкогольной продукции, зафиксированный в 2017 году, говорит о том, что в стране происходит легализация торговли спиртным.
Комментарии
да это просто алкаши попередохли
Ученые: алкоголь в умеренных дозах очищает мозг от метаболического "мусора"
(иа Амител: 2018.02.07 00:28)
Денег у россиян меньше стало. Алкоголь в магазине реже покупать стали. Самогон гонят.
и в 100 раз выросли продажи самогонных аппаратов.
Эта статистика дико умилительна
Самогон гонят потому, что не столько дешевле, сколько продукт получается намного лучше