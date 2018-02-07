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Выборы 2018

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

1) Нисколько. Зачем тратить деньги на этот бессмысленный праздник?

2) Немного, 500 рублей - мой предел

3) Отмечаем этот праздник в ресторане и кафе - почему бы не заплатить за приятные моменты и хорошие воспоминания

4) Ради половинки я не скуплюсь: покупаю дорогой подарок и устраиваю роскошный вечер