Фото: rk.karelia.ru
Полиция в Республике Алтай выявила водителя, который предъявил правоохранителям поддельное удостоверение.
Автомобиль "ВАЗ-21063" был остановлен в селе Турочак. Права, которые показал полицейским водитель, имели явные признаки подделки.
"При проверке документа по базам данных Госавтоинспекции установлено, что указанные в удостоверении персональные данные не соответствуют данным водителя, а удостоверение с аналогичным номером и серией было выдано другому жителю Горно-Алтайска. Для дальнейшего разбирательства сельчанин был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что осенью прошлого года, находясь в Горно-Алтайске, он приобрел водительское удостоверение, изготовленное кустарным способом, у ранее незнакомого ему гражданина", — сообщает пресс-служба республиканского МВД.
За данную услугу мужчина заплатил 50 тысяч рублей. В отношении водителя составлен административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами".
Водительское удостоверение изъято и направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
о как, дак это нашего Брюса Уильиса поймали! Вот тебе и крепкий орешек.. надо же, вот кто бы мог подумать...
50 тыщ? Да за эти бабки себе можно прикупить целую партию удостоверений, причём настоящих. Вот лошара.
7.02.2018 15:17
- гость -
Думаете, в преддверии сокращений гаишники могут устроить распродажу удостоверений по сниженной цене?
7.02.2018 15:22
- гость -
В смысле по сниженной, оно всю жисть пятёру стоило. А за 50 можно и оптовую скидку сделать.
, оно всю жисть пятёру стоило - а я че как лох за пятнашку брал?! где это пятёру ?
пятеру? он был на шестере
7.02.2018 16:27
- гость -
Когда брал? В 2013 пятёру стоило. Ну мож крымнаш повысил расценки, но не в три же раза.
Брюс Уильис ... Иван Царевич.. на что расчитывал? Просто поржать?
на фотке не те права, про которые сабж