Какое свидание вам идеально подходит? Тест

День святого Валентина можно воспринимать по-разному, но отрицать тот факт, что в этот праздник хочется видеть рядом свою вторую половинку, нельзя. Но как организовать идеальное свидание? Куда пойти? Или все же стоит отправиться на прогулку по красивым местам нашего города? Amic.ru совместно с сетью гриль-баров "Шашлыкофф" решил помочь вам и подготовил тест, который подберет для вас вариант идеального свидания! А так как 14 февраля — это все-таки праздник, то "Шашлыкофф" поможет двум счастливчикам устроить настоящее свидание!
*итоги 14 февраля
Комментарии
Очередной тест-развод. Что бы ты не отвечал только "Постараемся быть с вами честны — натура вы не самая романтичная, но для своей второй половинки готовы пойти на уступки и сделать так, как она хочет. Поэтому отмечать 14 февраля вам придется. Советуем забежать в сети гриль-баров «Шашлыкофф», где каждый сможет найти себе блюдо по вкусу. Мужчины оценят сочный шашлык, а дамы будут приятно удивлены большим выбором десертов и авторских коктейлей. " да еще один вариант.
Наедалово
в Шашлыков идти - только по приговору суда.
отвратно готовят мясо, просто отвратно.
Что за бред? Какие то примитивные ответы. Особенно про Европу и отдых на море. Вот по Европам ходят, все смотрят. А на море как тюлени лежат и ничего не делают... Как в начале отпуска лег на пляж, так через 2 недели встал и домой поехал