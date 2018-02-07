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Количество нелегальных водителей такси в РФ с 2015 года сокращается на 13% ежегодно — до 82 тысяч человек по итогам 2017 года. При этом в денежном выражении снижение происходило на 20% в год — до 75 миллиардов рублей. Сейчас доля нелегальных таксистов составляет не более 15% от всех водителей таксомоторного рынка, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Аналитического центра при Правительстве РФ.

Уточняется, что доля нелегальных такси сокращается благодаря контролю деятельности нелегального рынка, установлению спецтарифов агрегаторами такси и изменению потребительских привычек. По словам экспертов, легализации также содействует расширение общей доли рынка агрегаторов, которые используют безналичные системы расчета и ориентированы на работу с легальными таксистами.

В сообщении говорится, что легальный рынок такси показывает положительную динамику — его объем в денежном выражении с 2015 года рос на 14,2% каждый год и по итогам минувшего составил 575 миллиардов рублей. При этом число официально занятых таксистов в 2017 году достигло 701 тысячи человек с учетом временно занятых легальных таксистов.

Кроме этого, в аналитическом центре зафиксировали рост ДТП в сфере такси — с 2015 по 2017 год их количество возросло с 1166 до 1604. При этом аварийность в расчете на один автомобиль такси снижается — наблюдается сокращение числа ДТП относительно общего количества активных разрешений на таксомоторную деятельность — с 0,31% в 2015 году до 0,28% в 2017 году.

По мнению экспертов, снизить число ДТП можно будет с помощью реализации тщательного технического контроля автомобилей, в частности, тех, которые находятся в эксплуатации свыше пяти лет. Средства для подобного контроля предлагается аккумулировать "за счет снижения частоты контроля технического состояния автомобилей возрастом до пяти лет, так как доля ДТП с их участием минимальна и составляет менее 10%".

В заключение отмечается, что крупные игроки российского таксомоторного рынка самостоятельно улучшают безопасность поездок своих пассажиров посредством программ страхования, позволяющих обеспечить страхование водителей и пассажиров в случае аварии без увеличения тарифа на поездки.