Фото: izvestiy-kamen.ru
Прицеп, наполненный гречкой, перевернулся в Камне-на-Оби днем 7 февраля в районе ледовой переправы.
Как сообщают "Каменские известия", инцидент произошел в районе обеда на выезде с переправы возле кафе "Парус".
Отмечается, что ЧП могло произойти из-за неисправности оси прицепа, которую вырвало из рамы.
Напомним, что накануне на трассе Рубцовск — Барнаул в Алтайском крае перевернулся грузовик с пивом.
Комментарии
Водиле не позавидуешь.
Да фигня, прицеп ставьте на колеса и ищите пару хлопцев с лопатами - за вечер справятся.
Профит - бутылка и пол мешка гречи!
Не гречка, а гречиха!