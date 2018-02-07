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Алтайским аграриям предстоит тяжелый год из-за погоды, цен и озимых культур

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В Барнауле прошло очередное заседание правительства региона

Фото: www.oblgazeta.ru

Очередное заседание правительства Алтайского края прошло в среду, 6 февраля, в Барнауле, где обсудили предстоящую посевную кампанию. В начале совещания губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил крестьянам, что часть площадей, засеянных озимыми в 2017 году, придется пересевать из-за того, что они могли погибнуть из-за морозов.

"Мы в прошлом году подготовили неплохой объем зяби. Это дает нам известные резервы в весенний период, но вместе с тем мы должны иметь в виду, что не исключается в силу природно-климатических условий необходимость пересева озимых, может быть, не полностью, но определенной части. Это обязывает всех нас иметь резерв семенного материала, техники, чтобы при необходимости эти работы были выполнены и мы не допустили выпадения объемов посевных площадей и не понесли потерь в валовом урожае", — сказал на совещании губернатор Карлин.

По его словам, в прошлом году озимыми было засеяно порядка 160 тысяч гектаров к 189 тысячам 2016 года. Из-за сильных морозов и малого снежного покрова в начале 2018 года возникла опасность вымерзания озимых. Сегодня состояние озимых оценивается как удовлетворительное.

Также на совещании были затронуты негативные последствия, которые окажут влияние на посевную кампанию в регионе в этом сезоне. Александр Карлин призвал крестьян с пониманием относиться к резкому падению цен на зерно и не зацикливаться только на этой проблеме. По словам главы регионального правительства, власти работают над этим вопросом, чтобы минимизировать потери. При этом по некоторым параметрам из регионального бюджета была увеличена поддержка крестьянам. В частности, тем, кто покупает технику алтайского производства.

Как заявил на заседании министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, прибыль сельхозорганизаций по итогам года упала на 24%, хотя количество прибыльных предприятий осталось на высоком уровне – 90 процентов. Избежать негативных последствий на рынке зерна помогли финансовые запасы, сформированные за последние два года.

По предварительным данным, посевы всех сельскохозяйственных культур в текущем году займут 5,4 млн га, что на уровне 2017 года. Яровой сев предстоит провести на площади 4,8 млн га. Под урожай 2018 года посеяно 160 тыс. га озимых культур, из них 130 тыс. га занимает озимая пшеница. Подготовка к проведению весенних полевых работ ведется в нормальном рабочем режиме.

Как отметил Александр Чеботаев, предприятия-экспортеры в 2018 году рассчитывают получить из федерального бюджета 119 миллионов рублей компенсации на транспортировку агропродукции в Китай. В прошлом году алтайские предприятия вывезли за рубеж сельхозпродукции на сумму 316 миллионов рублей, что позволило получить "транспортную" субсидию в размере 25 миллионов рублей – это более половины бюджетных средств, освоенных в указанном направлении в России.

В этом году предприятиями края в рамках постановления планируется экспортировать около 82 тысяч тонн продукции, расчетная сумма субсидий составит 119 миллионов.

Как заметил министр, семенами хозяйства обеспечены в полном объеме. Запасы ГСМ и готовность машинно-тракторного парка – на уровне прошлого года. В этом году вводится правило предоставления паспорта землепользования.

Особое внимание на совещании уделили погодным условиям, которые на старте не будут благоприятны для аграриев. При этом делать выводы рано, потому что неизвестно, какой будет погода в ключевые моменты для крестьян — в апреле и мае. Однако пока прогноз настраивает их, что будет тяжело, заявил в рамках заседания краевого правительства начальник алтайского ЦГМС Александр Люцигер.

"Зимний период в крае начался с превышения температурных показателей, но с 13 по 21 декабря мы получили очень серьезный период аномальных морозов при очень небольших высотках снегозапасов. Вдобавок ко всему перед новым годом у нас была оттепель с дождями. Образовалась ледяная корка на полях, что является негативным фактором", — напомнил синоптик.

Затем в крае установились аномальные январские морозы, также характеризовавшиеся недобором осадков. В итоге в Алтайском крае очень сильно промерзла почва — в среднем на метр-полтора, а местами и до 180 сантиметров.

"На текущую дату снегозапасы в крае составляют всего от 40 до 70% от нормы. Кроме того, снегозапасы залегают крайне неоднородно, их плотность колеблется от 0,15 до 0,27 грамма на сантиметр кубический. Например, в Краснощековском районе, в Алейском районе есть поля, где высота снежного покрова не превышает 0,5 сантиметра. Много зон с высотой снега менее 10 сантиметров. Соответственно, в этих зонах создаются условия для вымерзания озимых", — констатировал метеоролог.

В феврале основная доля осадков ожидается в третьей декаде, но и они не обеспечат месячной нормы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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7.02.2018 17:09
Колхозанин

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