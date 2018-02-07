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Ученые из Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС, Новосибирск) и ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" выявили противовирусные свойства у экстракта манжетки обыкновенной. Данное растение часто встречается в европейской части РФ и Сибири, пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что в народной медицине это растение применяется как вяжущее, отхаркивающее, ранозаживляющее и улучшающее обмен веществ средство, но данных о его применении против вируса простого герпеса пока не было. При этом растение содержит полифенолы, которые обладают противовирусной активностью.

Специалисты использовали в работе вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов, которые были получены из государственной коллекции возбудителей вирусных инфекций и риккетсиозов ГНЦ ВБ "Вектор".

По итогам опытов сибирских ученых препараты, которые были получены как из корней, так и из надземных органов манжетки, оказали противовирусный эффект в отношении вирусов обоих типов, при этом эффективнее оказался экстракт из корней растения.

Подчеркивается, что экстракт подавляет вирус лишь на ранних стадиях инфицирования.

"В перспективе растворы экстрактов манжетки обыкновенной могут использоваться для лечения герпеса 1-го и 2-го типов", — цитирует агентство текст публикации.

Сейчас коллектив ученых из Сибири работает над выделением конкретных биологически активных веществ из экстрактов, анализирует их противогерпетическую активность в культурах клеток и в экспериментах на лабораторных мышах.

Затем они собираются изучить механизм действия веществ, проявивших значительный противовирусный эффект.