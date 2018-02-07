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Сибирские ученые открыли природное лекарство от герпеса

, ИА "Амител"
Самым эффективным оказался экстракт из корней манжетки

Фото: ptzgovorit.ru

Ученые из Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС, Новосибирск) и ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" выявили противовирусные свойства у экстракта манжетки обыкновенной. Данное растение часто встречается в европейской части РФ и Сибири, пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что в народной медицине это растение применяется как вяжущее, отхаркивающее, ранозаживляющее и улучшающее обмен веществ средство, но данных о его применении против вируса простого герпеса пока не было. При этом растение содержит полифенолы, которые обладают противовирусной активностью.

Специалисты использовали в работе вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов, которые были получены из государственной коллекции возбудителей вирусных инфекций и риккетсиозов ГНЦ ВБ "Вектор".

По итогам опытов сибирских ученых препараты, которые были получены как из корней, так и из надземных органов манжетки, оказали противовирусный эффект в отношении вирусов обоих типов, при этом эффективнее оказался экстракт из корней растения.

Подчеркивается, что экстракт подавляет вирус лишь на ранних стадиях инфицирования.

"В перспективе растворы экстрактов манжетки обыкновенной могут использоваться для лечения герпеса 1-го и 2-го типов", — цитирует агентство текст публикации.

Сейчас коллектив ученых из Сибири работает над выделением конкретных биологически активных веществ из экстрактов, анализирует их противогерпетическую активность в культурах клеток и в экспериментах на лабораторных мышах.

Затем они собираются изучить механизм действия веществ, проявивших значительный противовирусный эффект.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2018 16:14
- гость -

"В перспективе растворы экстрактов манжетки обыкновенной могут использоваться для лечения герпеса 1-го и 2-го типов"

Вся суть журналистов. Слышу звон да не знаю, где он.

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7.02.2018 17:06
гость

В природе есть лекарства против всех природой - же созданных болезней , главное - найти их , эти растения .

0  0
7.02.2018 17:07
- гость -

Из разряда Фуфломедицины

0  0
7.02.2018 17:17
- гость -

Нет в мире доказательной базы эффективности трав при лечении заболеваний, в отсутствии нормальной, современной медицины упор делается на доморощенные сомнительного эффекта таблетоки из трав

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