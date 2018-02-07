Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Плановое антитеррористическое учение пройдет в Барнауле у гимназии №42 в четверг, 8 февраля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полиции уточняют, что учения будут проводиться с 08:30 до 13:00.
"Будут проведены первоочередные мероприятия по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба в рамках планового антитеррористического учения. Отработка действий подразделений силовых ведомств, правоохранительных органов и органов власти Алтайского края будет выстраиваться с учетом легендированного террористического захвата МБОУ "Гимназия № 42", — добавляют в региональном главке МВД.
Отмечается, что на учебный процесс проводимые мероприятия значительного влияния не окажут.
Участие в учении примут подразделения УФСБ, ГУ МВД, погрануправления ФСБ, ГУ МЧС России, Следственного комитета, УФНС ВНГ, ФСО, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны, а также органы местного самоуправления.
Комментарии
Учения всегда у нас на отлично, а на деле по всей стране школьников режут.
7.02.2018 16:12
- гость -
Так их не террористы, а сами школьники друг друга режут.
Показушники хреновы)
Прекрасно!