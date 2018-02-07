Фото: vk.com/barneos22
Неизвестные повредили новый игровой комплекс в барнаульском сквере Химиков. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на официальный сайт Барнаула.
Вандалы испортили винтовую трубу детского комплекса. Администрация Октябрьского района по факту произошедшего подала заявление в полицию.
В райадминистрации дополнительно отмечают, что поврежденную часть трубы скоро восстановят.
Кроме этого, в администрации призвали горожан бережнее относиться к объектам благоустройства.
Комментарии
Вандалов не одобряю, но когда эти конструкции монтировали, неужели не знали, что у нас вандалы бывают?
И что, по-вашему не нужно ничего устанавливать?
а зачем фото мамонта и мусорок?
16:39, эту горку из пластика можно заменить куском выгнутой полиэтиленовой трубы. Только покрасить в желтый цвет
Вот и нафига было мамонтёнка увозить из центра к диким племенам? Вот и результат.
да на этой площадке такие "детки " гуляют, что не исключено было повреждение городка.
16:44, скотчем обмотать и нормально.
Дыра там это уже минимум с неделю, вход в эту горку был забит доской. По-всей видимости, "вандалы" эти, сломали урну и мамонта, потому что несколько дней назад он был целый, а уж горку решили приплести для кучи. Надо отметить, городок за 2 млн руб., вышел симпатичным снаружи, но абсолютно непригодным для детей, на таких горках и лестницах что там, только спины детям ломать. Как минимум нужно вешать предупреждение, что для детей не меньше +9 лет. А в таком возрасте уже как-то горки не очень интересуют. Но стоит упомянуть, что наряды полиции там нередко дежурят, стоят себе в сторонке, булки жрут.
Не обратил внимание, что фотки вообще за разное время. Т.е. сделали новость из нечего.
а сквер Химиков это где? только не общей фразой "На Потоке" отвечайте.)
7.02.2018 18:16
- гость -
<< а сквер Химиков это где? только не общей фразой "На Потоке" отвечайте.) >>
Пфф, на Потоке, где же ещё.)) Ну возле бывшего ДК Химиков зеленная зона, Титова - 80-й Гв. дивизии.
Пфф, на Потоке, где же ещё.)) Ну возле бывшего ДК Химиков зеленная зона, Титова - 80-й Гв. дивизии.
Ванадий под покровом ночи все поломал. Ему дети не нравятся. И живет рядом.