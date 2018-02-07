Фото: Amic.ru
Участок дорожного полотна на проспекте Красноармейском в Барнауле рядом со строящимся ЖК "Плаза" будет переделан летом 2018 года, после того как застройщик испортил новый асфальт в этом районе, который был уложен по программе "Безопасные и качественные дороги".
Как сообщил заместитель Минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин, в прошлом году в Барнауле по программе было отремонтировано 60 километров дорог. Все они на гарантии ближайшие 5 лет, и в случае повреждений подрядчик будет ремонтировать их за собственный счет. Единственный инцидент связан с участком на проспекте Красноармейском, где компания "Строй Инвест" во время строительства дома, подключая его к системе канализации, повредила асфальт. В январе компания залила яму, образовавшуюся в результате аварии, бетоном.
Как отметил Дмитрий Коровин, летом застройщик привлечет к ремонту подрядчика в лице компании "Барнаульское ДСУ №4" и за свой счет отремонтирует новый участок. Причем ремонт должен проходить по тем же современным стандартам, что и в прошлом году.
Как сообщалось ранее, мониторинг состояния дорог города проведут в Барнауле весной 2018 года. В результате будет составлен реестр участков, нуждающихся в ремонте. Закупки на ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги" должны состояться уже в феврале. В этом году в Барнауле будет обновлен асфальт на 42 улицах, включая Ленинский проспект, Социалистический, Комсомольский и многие другие.
Комментарии
Опять вместо ровного полотна клочки будут .
Стык +/- 5 см, гарантирован!
Если сыпать соль в таком количестве что при -20*С асфальт влажный то козе ясно что эта вода порвет дорожное покрытие и никаких ресурсов не хватит каждый год делать ремонт!!! Г. Дугин вопрос к Вам!!!
Как я понял асфальт был деформирован по вине строительной фирмы... Она вроде сделала ремонт, а после весны заплатит деньги чтобы сделать качественно! Молодцы что не стали отмазываться...
Это речь про яму в среднем ряду при подъеме от Спартака?
Организатора этой ямы надо повешать на главной краевой елке вместо звезды. Там ему самое место.