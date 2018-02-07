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Участок дорожного полотна на проспекте Красноармейском в Барнауле рядом со строящимся ЖК "Плаза" будет переделан летом 2018 года, после того как застройщик испортил новый асфальт в этом районе, который был уложен по программе "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщил заместитель Минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин, в прошлом году в Барнауле по программе было отремонтировано 60 километров дорог. Все они на гарантии ближайшие 5 лет, и в случае повреждений подрядчик будет ремонтировать их за собственный счет. Единственный инцидент связан с участком на проспекте Красноармейском, где компания "Строй Инвест" во время строительства дома, подключая его к системе канализации, повредила асфальт. В январе компания залила яму, образовавшуюся в результате аварии, бетоном.

Как отметил Дмитрий Коровин, летом застройщик привлечет к ремонту подрядчика в лице компании "Барнаульское ДСУ №4" и за свой счет отремонтирует новый участок. Причем ремонт должен проходить по тем же современным стандартам, что и в прошлом году.

Как сообщалось ранее, мониторинг состояния дорог города проведут в Барнауле весной 2018 года. В результате будет составлен реестр участков, нуждающихся в ремонте. Закупки на ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги" должны состояться уже в феврале. В этом году в Барнауле будет обновлен асфальт на 42 улицах, включая Ленинский проспект, Социалистический, Комсомольский и многие другие.