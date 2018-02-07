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Сотрудники СУ СКР по Тверской области организовали доследственную проверку после появления в СМИ сообщений о жестоком обращении с животными в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе мониторинга СМИ следователи выявили публикацию, в которой говорилось о том, что 160 ездовых собак пород хаски, маламут и метис содержатся на частном подворье в деревне Гущино Андреапольского района региона в жестоких условиях. У животных отсутствует еда и вода, они не получают ветеринарного ухода, находятся в истощенном состоянии и гибнут от голода, передает пресс-служба.
Уточняется, что по данному сообщению Западнодвинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по области проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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