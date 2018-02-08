Четверг, 8 Февраль, 11:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,95
€ 70,53
464090
-8°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в "Доме афганцев" в Барнауле Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

"Дом актера": как в Барнауле развивается новый театр и чему он учит детей

, ИА "Амител", Мария Трубина
"Дом актера" и "Детская театральная студия": рассказываем о новых культурных площадках краевой столицы

В сентябре прошлого года Барнаул обзавелся новой культурной площадкой. В одном из помещений свободного пространства "Кислород" на Льва Толстого, 30, которое в начале 2017-го открыл барнаульский предприниматель и общественный деятель Анатолий Овчинников, появился "Дом актера на Алтае". Для непосвященных людей вроде ничего особенного, для театралов – событие действительно значимое, так как до этого времени такового в краевой столице не было, хотя подобные объединения есть во многих городах страны. Организатором "Дома актеров" стал артист Молодежного театра Алтая Александр Савин.

"Артисты театров практически не общаются, вот и появилась идея открыть пространство, которое смогло бы всех объединить для того, чтобы делиться опытом. Кроме того, классических театров в городе хватает, а нам хотелось создать что-то авангардное, работать над экспериментальными работами и показать, что театр возможен и вне здания самого театра", — говорит Александр.

За время существования площадка собрала серьезный пул творческих людей, среди которых есть как профессиональные актеры, танцоры, поэты, так и любители, желающие попробовать себя на сцене. Здесь показали несколько спектаклей, а также организовали так называемый "Крепостной театр", где занимаются люди разных профессий. Теперь на столь плодородной  почве появилась еще и "Детская театральная студия", куратором которой стала молодой режиссер Дарья Уханкова. Недавно девушка вернулась из Санкт-Петербурга, где обучалась мастерству профессии, и не замедлила применить полученные знания в родном городе.

"Сейчас мы набираем детей с 4 до 18 лет. Я уже работала в Барнауле с детьми, и у меня сложился готовый состав, где занимаются ребята в возрасте 16-18 лет, мы можем дополнить его и станем настоящей труппой. Так как мы начинаем с середины года, у нас есть в запасе три месяца. Сейчас у нас открыт набор, в марте начнем уже плотно работать, а к 1 июня покажем уже готовый этюд. Но планы наши на этом не закончатся, идей у нас много", — рассказывает Дарья.

Как поясняет режиссер, ей очень интересно работать с детьми, особенно с подростками, которые записываются в театральную студию особенно активно.

"Я ждала большой приток малышей, но, к моему удивлению, начали звонить ребята, которым 14-16 лет. Это показывает, что театр вызывает живой интерес и дети хотят им заниматься. Сейчас подросткам практически нечего смотреть в театрах, где ставят либо детские спектакли, либо те, которые по школьной программе — все эти истории не про современных детей. Поэтому у школьников обычно проходит весь интерес к театру. Так они вырастают людьми, у которых просто нет привычки ходить в театр, то же они передают своим детям. А мы теряем своего зрителя", — объясняет Дарья Уханкова. 

По признанию педагога, с детьми необходимо играть во время работы, а с подростками важно говорить.

"С подростками не разговаривают, принято считать, что это трудный возраст, который пройдет. А они на самом деле очень подвержены стрессу: это то время, когда ты так хочешь быть взрослым, но при этом не понимаешь, каким. И ты начинаешь пробовать все, считая себя при этом совершенно одиноким. Это еще одна моя задача – быть в диалоге. Дети, которые у меня занимаются сейчас, они со мной давно, я с ними работала в течение нескольких лет, поэтому мы можем общаться на любые темы", — считает Дарья.

Сейчас с ребятами она работает над спектаклем по произведению современного швейцарского драматурга Кристине Риндеркнехт "Ливия 13", которое можно найти лишь в сборнике новых пьес. Ранее ее ставили лишь на сцене Александринского театра.

"В Александринском ее показывали на "Новой сцене", причем в двух вариантах: для родителей и для самих подростков, чтобы дети почувствовали себя свободными. Это жесткий спектакль", - заключает режиссер.

С новым набором в "Детской театральной студии" планируют заниматься два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Малышам отведут час, подросткам – полтора. При этом здесь им будут преподавать не только актерское мастерство, но и проводить пластические, ритмические, музыкальные и многие другие тренинги. Также учащихся будут посещать деятели театра. Они будут проводить творческие встречи и рассказывать о работе на сцене.

Материалы по теме

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

8.02.2018 10:59
- гость -

Приятно смотреть на людей, которые реально делают, а не ноют, что все плохо

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
11:23
Жуткие кадры последствий землетрясения на Тайване 0
11:12
Антон Васильев покинул должность представителя губернатора Карлина в АКЗС 3
11:04
Семья погибшего в Сирии летчика получит 1 млн руб. от региональных властей 4
10:51
Алтайский край вошел в лидеры регионов Сибири по сокращению ввода жилья 6
10:42
Сильно метет: водителей предупреждают о плохой видимости на Чуйском тракте 0
10:33
Белокуриха в сентябре 2018 года примет российско-китайский шахматный турнир 2
10:25
Ксения Собчак заявила, что не нуждается в советах Трампа 5
10:12
Владимир Путин прилетел в Новосибирск 11
10:05
Пожарные почти час тушили полыхавшую баню в Барнауле 0
09:48
Водитель насмерть сбил пешехода на алтайской трассе и скрылся с места ДТП 5
09:34
Движение ограничено на алтайской трассе Р-256 из-за военных учений 1
09:21
Водитель такси погиб в Рубцовске после столкновения с деревом 1
09:15
Пожизненно осужденный за убийство впервые вышел на свободу в России 30
09:04
Семеро пожарных тушили горящий автомобиль в Барнауле 0
09:00
Творческий конкурс проводят "Алтайэнергосбыт" и Союз журналистов края 0
08:56
Частный жилой дом загорелся в Октябрьском районе Барнаула 0
08:41
"Дом актера": как в Барнауле развивается новый театр и чему он учит детей 1
08:30
Карусель низких цен от KERAMA MARAZZI: скидки до 40% 0
08:25
Утро 8 февраля в Барнауле началось с серьезных пробок 0
08:21
"Альтернативы этому нет" – Максим Фадеев о новом шоу "ПЕСНИ" на ТНТ 2
08:13
Имплантация – современная альтернатива протезам в стоматологии 0
08:04
В ТРЦ "Пионер" появились новые магазины 6
08:00
Узнай лучший способ для себя отметить 14 февраля. Тест 4
07:50
Панацея или миф: что такое микроблейдинг, зачем его делают и опасен ли он 1
07:34
Современные Ползуновы: топ необычных изобретений алтайских ученых XXI века 4
07:22
Джазмены, рокеры и поп-звезды: кто приедет в Барнаул в феврале и марте 4
07:19
Игры начинаются сегодня: олимпийский дневник от Amic.ru за 8 февраля 0
07:15
Как подключить строящийся магазин к электричеству 1
07:03
Квартиру с элементами из натурального камня продают в Барнауле за 6 млн руб 3
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 8 февраля 1
06:32
Спецназовец-билингв с сибирским прошлым: интересные факты о Германе Грефе 6
06:23
Какими были стандарты мужской красоты в разные эпохи 3
06:14
Снегопады и сильный гололед обещают в Алтайском крае 8 февраля 0
06:01
Ковбои в погонах: как в Барнауле прошли "дуэли" стрелков 4
05:25
Росплан: ведомство по планированию предложили создать в России 3
04:26
Орешкин: отпала нужда покрывать дефицит бюджета за счет приватизации 0
03:17
Кудрин заявил о необходимости повышения пенсионного возраста ради России 12
02:16
МРОТ одобрен: россияне будут получать не меньше 11 163 рублей в месяц 12
01:41
Наказание за самовольное подключение к энергосетям ужесточат 0
00:18
Программист разгадал головоломку стоимостью 4,87 биткоина 0
23:35
Васильева попросила Путина выделить 1,12 млрд рублей на универсиаду 0
23:17
Жирного новосибирского голубя по имени Алишер посадили на строгую диету 7
23:03
Путин удивился: власти Красноярска сберегли деньги, выделенные на больницу 6
22:29
Житель Кубани потушил сигарету об икону ради популярности в соцсетях 2
22:19
Мужчина одним ударом убил сотрудника автомойки за отказ мыть BMW 10
22:10
Показан террорист, обстрелявший российский Су-25 2
21:39
Голодец назвала основное препятствие для роста российской экономики 3
21:22
Путин назвал Россию лидером мирового спорта 3
21:10
Скворцова: число годных призывников увеличилось на 4,5% 3
20:35
Госдума разрешит получать загранпаспорт по месту жительства, а не прописки 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.