В сентябре прошлого года Барнаул обзавелся новой культурной площадкой. В одном из помещений свободного пространства "Кислород" на Льва Толстого, 30, которое в начале 2017-го открыл барнаульский предприниматель и общественный деятель Анатолий Овчинников, появился "Дом актера на Алтае". Для непосвященных людей вроде ничего особенного, для театралов – событие действительно значимое, так как до этого времени такового в краевой столице не было, хотя подобные объединения есть во многих городах страны. Организатором "Дома актеров" стал артист Молодежного театра Алтая Александр Савин.

"Артисты театров практически не общаются, вот и появилась идея открыть пространство, которое смогло бы всех объединить для того, чтобы делиться опытом. Кроме того, классических театров в городе хватает, а нам хотелось создать что-то авангардное, работать над экспериментальными работами и показать, что театр возможен и вне здания самого театра", — говорит Александр.

За время существования площадка собрала серьезный пул творческих людей, среди которых есть как профессиональные актеры, танцоры, поэты, так и любители, желающие попробовать себя на сцене. Здесь показали несколько спектаклей, а также организовали так называемый "Крепостной театр", где занимаются люди разных профессий. Теперь на столь плодородной почве появилась еще и "Детская театральная студия", куратором которой стала молодой режиссер Дарья Уханкова. Недавно девушка вернулась из Санкт-Петербурга, где обучалась мастерству профессии, и не замедлила применить полученные знания в родном городе.

"Сейчас мы набираем детей с 4 до 18 лет. Я уже работала в Барнауле с детьми, и у меня сложился готовый состав, где занимаются ребята в возрасте 16-18 лет, мы можем дополнить его и станем настоящей труппой. Так как мы начинаем с середины года, у нас есть в запасе три месяца. Сейчас у нас открыт набор, в марте начнем уже плотно работать, а к 1 июня покажем уже готовый этюд. Но планы наши на этом не закончатся, идей у нас много", — рассказывает Дарья.

Как поясняет режиссер, ей очень интересно работать с детьми, особенно с подростками, которые записываются в театральную студию особенно активно.

"Я ждала большой приток малышей, но, к моему удивлению, начали звонить ребята, которым 14-16 лет. Это показывает, что театр вызывает живой интерес и дети хотят им заниматься. Сейчас подросткам практически нечего смотреть в театрах, где ставят либо детские спектакли, либо те, которые по школьной программе — все эти истории не про современных детей. Поэтому у школьников обычно проходит весь интерес к театру. Так они вырастают людьми, у которых просто нет привычки ходить в театр, то же они передают своим детям. А мы теряем своего зрителя", — объясняет Дарья Уханкова.

По признанию педагога, с детьми необходимо играть во время работы, а с подростками важно говорить.

"С подростками не разговаривают, принято считать, что это трудный возраст, который пройдет. А они на самом деле очень подвержены стрессу: это то время, когда ты так хочешь быть взрослым, но при этом не понимаешь, каким. И ты начинаешь пробовать все, считая себя при этом совершенно одиноким. Это еще одна моя задача – быть в диалоге. Дети, которые у меня занимаются сейчас, они со мной давно, я с ними работала в течение нескольких лет, поэтому мы можем общаться на любые темы", — считает Дарья.

Сейчас с ребятами она работает над спектаклем по произведению современного швейцарского драматурга Кристине Риндеркнехт "Ливия 13", которое можно найти лишь в сборнике новых пьес. Ранее ее ставили лишь на сцене Александринского театра.

"В Александринском ее показывали на "Новой сцене", причем в двух вариантах: для родителей и для самих подростков, чтобы дети почувствовали себя свободными. Это жесткий спектакль", - заключает режиссер.

С новым набором в "Детской театральной студии" планируют заниматься два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Малышам отведут час, подросткам – полтора. При этом здесь им будут преподавать не только актерское мастерство, но и проводить пластические, ритмические, музыкальные и многие другие тренинги. Также учащихся будут посещать деятели театра. Они будут проводить творческие встречи и рассказывать о работе на сцене.