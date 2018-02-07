Фото: web2ua.com
Жительницу Троицкого района Алтайского края признали виновной в вымогательстве — женщина угрожала сжечь магазин, если ей не будут предоставлены деньги.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в ноябре прошлого года обвиняемая изготовила записку с незаконным требованием передачи ей денежных средств в сумме 50 тысяч рублей под угрозой поджога продуктового магазина.
"В дальнейшем она оставила записку с незаконным требованием в замке входной двери магазина и покинула место совершения преступления", — добавляют в надзорном ведомстве.
Владельцем торговой точки является местный предприниматель.
Суд признал женщину виновной, и с учетом того, что она совершила преступление в период условно-досрочного освобождения, приговорил ее к пяти годам лишения свободы.
Комментарии
«Положите во дворе под мусорный ящик шестьсот рублей. Иначе будет плохо» (С)