ежедневник

8 февраля в истории Барнаула, России, мира

В нашей стране 8 февраля отмечают День российской науки. В этот день в 1724 году по повелению императора Петра I указом Правительствующего сената учреждена Российская академия наук.

А в 1837 году 8 февраля произошла дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на окраине Санкт-Петербурга. Соперники стрелялись в районе Чёрной речки близ Комендантской дачи. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли Пушкин был ранен и через два дня умер.

Также в этот день, но в 1929 году, Николай Камов назвал изобретённый им аппарат новым словом – "вертолёт". До этого использовался термин "геликоптер".

В США 8 февраля 1910 была основана известная организация бойскаутов. А спустя 50 лет, в 1960 году, были установлены первые восемь звёзд на голливудской "Аллее славы". Таким образом были увековечены имена Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса.

Для Барнаула 8 февраля также памятная дата. В этот день в 1815 году прошло освящение Одигитриевской (Богородской) церкви. Она находилась в начале Московского переулка, который сегодня называется проспектом Ленина.

А еще в этот день, но только в 1911 году, состоялась забастовка официантов гостиницы "Золотой яр". Они требовали восстановить на работе трех уволенных официантов.