Фото: psychologies.co.uk
Жительница Горно-Алтайска стала фигурантом уголовного дела о даче ложных показаний в суде — женщина придумала своему знакомому алиби.
"В Горно-Алтайском городском суде в ходе судебного заседания женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности, при допросе ее в качестве свидетеля по уголовному делу, пытаясь обеспечить своему знакомому алиби, дала заведомо ложные показания", — сообщают в республиканском управлении Следственного комитета.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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