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Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" принималось по инициативе действующего тогда главы администрации президента Сергея Пашинского. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Facebook-страницу адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка.

К записи он приложил копии протокола допроса экс-исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха. В опубликованных документах говорится, что Тенюх сделал доклад об обстановке в Крыму на заседании Совета нацбезопасности Украины, которое проходило 23 марта 2014 года. Докладчик утверждает, что предложил "идти на прорыв в Крым".

"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии (сейчас является министром обороны Украины. — ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться, и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", — цитирует агентство документ.

Тенюх добавил, что все предложения военных Украины "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком, который уже являлся премьер-министром страны.

Напомним, Крым стал территорией России после референдума, который был проведен в 2014 году. Свыше 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров "временно оккупированной территорией".