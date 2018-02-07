Фото: twitter.com
Городской совет Вашингтона окончательно одобрил законопроект, присваивающий имя политика Бориса Немцова площади перед посольством РФ. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Twitter-аккаунт председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзы-младшего.
По его словам, церемония открытия пройдет 27 февраля, в годовщину убийства политика.
Площадь будет иметь два адреса: официальный - Висконсин-авеню и церемониальный — Борис Немцов плаза.
Уточняется, что идея назвать площадь в честь политика появилась еще в начале прошлого года. Ее инициатором стал сенатор-республиканец Марк Рубио, который участвовал в выборах президента Америки в 2016 году.
Напомним, Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. В июле прошлого года суд приговорил экс-замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.
Комментарии
вот щас кремлёвские пропаганд-ны возбудятся.
про асимметричный ответ и всё такое
Через 10 лет на пленуме Вашингтонского обкома будет обсуждение вопроса - кто такой Немцов и почему так называется площадь?
оценили таки бывшего подшефного?
интересно, а если с Навальным что-то произойдет, например зеленкой подавится, его именем тоже в Вашингтоне скверик назовут?
лучше переименуйте в -кал из темзы .
более актуальное название для все шушары бесноватой -глупенькой
подлецам посвящается..........
Ответить именем Фиделя Кастро
Посольство СШП в Москве и прочих городах еще не на площади Сталина ?
быстренько исправить!
Все отписавшиеся,кроме Гонца- клинические идиоты!
Качественный троллинг
Все отписавшиеся,кроме Гонца- клинические идиоты!
-сам себя не похвалишь никто не похвалит.
Что значит "церемониальный" адрес?)Что за церемонии?Хорошо бы ещё какую улочку или тупичок в городе вашингтоне именем магницкого назвать.
7.02.2018 19:55
- гость -
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Ага, включая и тебя видимо Школяры..ля
Все отписавшиеся,кроме Гонца- клинические идиоты!
Гонец , попытка ниже уровня УГ.
Пусть мерикосы у себя улицу именем Саманты Смит назовут. Девочка больше сделала для мира во всем мире, чем обдолбыш кудрявый.