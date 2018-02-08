Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Всероссийский турнир по стрельбе из ручного стрелкового оружия завершился в Барнауле. Соревнования проходили в стрелковом комплексе БЮИ МВД России с 5 по 7 февраля.
В заключительный день турнира состоялся самый зрелищный вид стрельбы — дуэльная, когда на огневой рубеж выходят два спортсмена, и для каждого из них установлено по несколько падающих мишеней. По команде судьи они одновременно открывают огонь. Победит тот, кто собьет контрольную мишень.
Всего участниками соревнований стали 176 спортсменов из 30 команд образовательных организаций, территориальных органов МВД России и подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Комментарии
Нда, не предназначен ПМ для скоростной спортивной стрельбы
Телочки клевые!
Filin, напомнили: считается, что у автомата Калашникова только 3 пули из очереди могут попасть в цель. при этом дядечка, который на заводе всю жизнь занимается тем, что стреляет по мишеням (работает в ОТК или вроде того), ложит в мишень всю очередь )))
Ложит