Несмотря на то, что официально Олимпиада в Южной Корее начнется только 9 февраля, как и на любом крупном турнире, квалификационные соревнования сразу в нескольких видах спорта стартуют еще накануне, в четверг.

Портал Amic.ru каждый день, начиная с 8 февраля, будет готовить утренний выпуск олимпийского дневника. В нем вы сможете прочитать все о самых интересных событиях предыдущего дня Игр, особое внимание — к российским олимпийцам и соревнованиям с их участием.

Также вашему вниманию будет предложен медальный зачет среди стран. Кроме того, мы будем анонсировать соревнования текущего дня, где будут разыгрываться медали, а также наиболее интересные виды с участием отечественных спортсменов.

Итак, что можно посмотреть на Олимпиаде 8 февраля, в четверг?

В этот день пройдет квалификация в прыжках на лыжах с трамплина , начало в 19:30 по Барнаулу. От России участвуют Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Алексей Ромашов.

Стартует турнир по керлингу в дисциплине дабл-микст . Россияне в составе Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой проведут сразу два матча группового этапа. Сначала в 07:05 по Барнаулу они встретятся с американцами, а затем в 18:05 с норвежцами.

Напоследок несколько слов о том, какие соревнования пройдут на Олимпиаде 9 февраля, в пятницу. Хотя, безусловно, главным событием дня станет церемония открытия Игр. Она начнется в 18:00 по Барнаулу. Логично, что в этот день комплекты наград разыгрываться еще не будут, первых обладателей корейского золота мы узнаем только в субботу.

Итак, в программе Игр на 9 февраля значатся: матчи турнира по керлингу в дабл-миксте . Нас в первую очередь интересуют Россия — Финляндия (06:35) и Россия — Китай (11:35).

Фигурное катание . Дисциплина — "командное катание". Мужчины начнут выступление в короткой программе в 08:00 по Барнаулу. Чуть позже в этой же дисциплине старт возьмут пары с короткой программой (в 09:45). Имена спортсменов в этом виде программы от россиян пока не определены, но участвовать наши спортсмены обязательно будут.