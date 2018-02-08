С 10 февраля телеканал ТНТ запускает новый проект "ПЕСНИ", объединивший два музыкальных лейбла — MALFA и Black Star в лице Максима Фадеева и Тимати. Ведущим нового шоу станет Павел Воля.

Количество пожелавших принять участие в новом проекте стало рекордным для телеканала: за первые дни было принято более 11 тысяч анкет. Причем более сотни заявок пришло из Алтайского края. Прошел ли кто-то из наших земляков отборочный этап, пока неизвестно. А продюсер Максим Фадеев рассказал нам об особенностях этого музыкального конкурса.

Фото ТНТ

Корреспондент: В чем принципиальное отличие "ПЕСЕН" от прочих шоу музыкальных талантов?

Максим Фадеев: В отличие от большинства постановочных проектов на других каналах, "ПЕСНИ" — это настоящая история. Альтернативы этому шоу нет. Решение принимается только продюсером, без участия огромного штата директоров. В этом и преимущество. И это говорит о том, что шоу фактическое, народное, живое.

Корр.: Почему вы пришли в этот проект?

М.Ф.: Во-первых, я очень сильно уважаю человека, который меня пригласил, — Славу Дусмухаметова. Во-вторых, партнера, с которым буду работать, — Тимати. И, в-третьих, я уже устал от шаблонных конкурсов и заинтересован именно в том, что "ПЕСНИ" станут чем-то новым, непохожим на другие проекты.

Фото ТНТ

Корр.: Почему важно ваше личное присутствие в шоу?

М.Ф.: А почему важно присутствие учителя в кабинете в школе?

Корр.: Назовите три основных правила для исполнителя, собирающегося на прослушивание.

М.Ф.: Первое — наличие вокальных способностей и умение интонировать. Второе — внутренний настрой, творческая смелость. И третье — человеческие качества. Это то, что важно лично для меня.

Корр.: Что является решающим для кандидата на этапе прослушивания?

М.Ф.: То, чтобы я ему поверил.

Корр.: Очень много скептиков, которые уверены, что участвовать в прослушивании бесполезно, что все куплено, и вообще путь в шоу-бизнес всем известен. Что вы можете им сказать?

М.Ф.: Ну так и пусть сидят дома на рваном диване и пишут гадкие комментарии всем успешным людям. Вот и все, что я могу сказать скептикам.

Фото ТНТ

О проекте: "Вместе с приглашенными членами жюри авторитетные продюсеры будут искать новые лица, новую музыку и новые песни. Они перевернут музыкальную индустрию, сломают старые стереотипы о вокальных шоу и полностью изменят критерии отбора участников" — из сообщения пресс-службы телеканала.

Об участниках: Из всех кандидатов жюри выберет 20 лучших исполнителей, которые продолжат борьбу. Они будут находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта. Каждую субботу в эфире ТНТ будут проходить концерты, где конкурсанты покажут, чему они научились.

О победителях: Победителя шоу определят зрители. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 000 000 рублей. Кроме того, по решению продюсеров один из участников шоу подпишет контракт с MALFA и Black Star.