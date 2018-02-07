Фото: УФСИН
Заключенные ИК-6 в Омске вылепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
Подчеркивается, что снежная модель выполнена максимально подробно. Кроме этого, размер копии почти такой же, как у оригинала: длина скульптуры — 13,5 м, ширина — 3,5 м, высота — около 2,5 м.
"Тополь-М" из снега лепили семь человек на протяжении 15 дней.
В управлении ФСИН напомнили, что заключенные исправительной колонии №6 уже не раз создавали масштабные снежные скульптуры. Так, в прошлом году к столетию революции они слепили крейсер "Аврора".
Комментарии
откуда на зоне информация о ракетоносителе?
А если бы у них столько хлеба было. Они бы на нем ещё и уехали.
Там в заключении скульптур порядка Буонарроти сидит или это коллективно получается?
молодцы!
Зэки на этом "автобусе" всем составом чухнут сквозь забор на волю
Мечты-мечты )))