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Торжественная церемония вручения новых школьных автобусов главам муниципальных образований Алтайского края прошла в среду, 7 февраля, в Барнауле. Регион получил первую в текущем году партию из 55 новых авто, пишет пресс-служба правительства края.

Подчеркивается, что программа "Школьный автобус" является одной из самых востребованных в регионе. Начиная с 2003 года за счет средств краевого и федерального бюджетов было приобретено 873 автобуса. Причем замена автомобилей школьных автопарков производится уже "по второму кругу": сейчас выводятся из эксплуатации транспортные средства, которые были выпущены с 2003 по 2007 год.

Отмечается, что новые автобусы оснащены современными системами безопасности, оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС и цифровыми тахографами в соответствии с нормами технического регламента. Среди школьных автобусов 31 автобус ПАЗ, 17 "Газелей", шесть микроавтобусов "Форд", а также автобус повышенной вместимости КАВЗ.

Документы на новые автобусы главам муниципалитетов вручили добровольцы отряда волонтеров Алтайского педагогического университета. Машины отправились в 43 района края.

Губернатор региона Александр Карлин, присутствовавший на церемонии, подчеркнул, что программа обновления школьных автобусов — часть масштабной работы руководства РФ по созданию комфортной социальной среды для всех граждан.

"Дорогие друзья, мы с вами, как и все жители нашей страны, ежедневно получаем наглядные и очень доказательные свидетельства того, что политика руководства страны, Президента России Владимира Путина направлена на всемерное решение всех насущных проблем наших сограждан в сфере здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики. Эта политика подкрепляется очень весомыми повседневными делами. Та линия, которую проводит Президент в сфере школьного образования, в основном решает взаимосвязанные задачи повышения качества и уровня школьного образования и обеспечения его безусловной доступности для всех детей, вне зависимости от того, где они живут — в крупном городе или самом отдаленном сельском населенном пункте", — цитирует пресс-служба слова главы края.

Карлин отметил, что автомобили отличаются модификациями в зависимости от количества перевозимых детей и от условий эксплуатации. Он подчеркнул, что данная партия не является последней в текущем году. Правительство страны решило выделить дополнительные средства на поддержку российского автопрома, в связи с чем государство закажет дополнительно большое количество автобусов и машин скорой помощи. Правительство региона сейчас проводит необходимую работу, заявки подготовлены и своевременно направлены в федеральные ведомства.

"Будет, безусловно, выполнено требование законодательства о запрете после 1 июля 2018 года эксплуатации школьных автобусов в возрасте старше 10 лет. Все машины снабжены системой космической навигации, современными тахографами. С 1 июля ребятишек будут возить на автобусах, оборудованных проблесковыми маячками. Все это на новых машинах уже имеется. Передайте автобусы по назначению, разъясните еще раз всем жителям, и детям, и их родителям, суть государственной политики. Убедительная просьба, чтобы автобусы не простаивали. У меня есть информация, что в некоторых муниципалитетах возникают сложности с укомплектованием школьных автобусов водительским составом. Убедительно прошу глав районов лично заняться решением этих вопросов. Нужно заранее готовить специалистов. К водителям предъявляются высокие требования, но мы должны сделать так, чтобы эти машины работали с полной и постоянной нагрузкой", — отметил губернатор в обращении к главам муниципалитетов.

На церемонии также говорилось, что школьные автобусы не только повышают доступность качественного образования на современной учебно-материальной базе, но и дают возможность детям из сельской глубинки участвовать в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, научных олимпиадах, экскурсиях и других культурных событиях.

В заключение пресс-служба отмечает, что всего в 2018 году в регионе работают 469 школьных автобусов, которые каждый день к месту учебы и обратно подвозят 12 350 детей - из 724 населенных пунктов в 412 образовательных организаций.