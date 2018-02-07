Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о нескольких случаях обнаружения царапин на асфальте. Запись об этом появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Подчеркивается, что "такая история по всему проспекту Ленина — от Речного до Октября".
Часть опубликованных фотографий была сделана на тротуаре на проспекте Ленина по нечетной стороне, вниз от улицы Димитрова. По словам горожан, лежавший на тротуаре лед там же и остался, а вот асфальт работники "основательно попортили".
Другие снимки сделали на нечетной стороне проспекта в районе улиц Толстого и Гоголя. "По Ленинскому прошла Росомаха и поцарапала все тротуары: плитку и асфальт", — отметил автор фотографий.
Комментарии
В Ленинском р-не ( ул. Шукшина и Кащеевой в частности) тротуары подметают до льда щетками-так классно падать но асфальт трогать не сметь!!!
По юрина от Попова в сторону шукшина с 3х утра до 7ми спать нельзя скребут до магмы