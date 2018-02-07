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Число жертв сильного землетрясения на Тайване достигло шести человек. Пострадали еще 256, пишут "Известия" со ссылкой на пожарное управление.
Подчеркивается, что еще 88 человек не выходят на связь и числятся пропавшими без вести.
"Интерфакс" добавляет, что в результате землетрясения ранены 33 иностранца, один турист из Китая находится в критическом состоянии. На данный момент большинство пострадавших уже покинули больницы, на лечении остаются три иностранца, которые получили легкие повреждения, и китайский турист в критическом состоянии. Уточняется, что все пострадавшие были туристами и рабочими из стран Азии.
Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване ночью в среду, 7 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах от города Хуалянь и примерно в 180 км от столицы Тайпея. В итоге были разрушены несколько домов, два моста, накренилось здание отеля, где находилось порядка 30 постояльцев.
Агентство ТАСС на своем YouTube-канале опубликовало видеозапись последствий землетрясения.
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