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Сотрудники Сбербанка часто попадаются на майнинге криптовалют во время работы. Об этом рассказал председатель правления государственного банка Герман Греф, пишет в среду, 7 февраля, "Интерфакс".

"Мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом", — заявил он, подчеркнув, что ему добыча криптовалют неинтересна, так как это "примитивный бизнес".

Греф заверил, что может назвать "десяток других объектов инвестирования с большей доходностью".

При этом он напомнил, что в ноябре прошлого года банк массово закупал видеокарты не для майнинга, а для лаборатории искусственного интеллекта.

Подчеркивается, что Греф не раз говорил, что у него есть "какое-то количество биткоинов", но, согласно его словам, это лишь эксперимент.

Майнинг — это процесс выполнения вычислений на компьютере для создания новых блоков для сетей криптовалют, в частности биткоина. За каждый блок майнер получает вознаграждение в виде цифровой валюты. Сложность вычислений требует больших компьютерных мощностей и расхода электричества.