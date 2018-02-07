Сокращения сотрудников Госавтоинспекции начались в ряде регионов РФ, центральный аппарат ГИБДД они не затронут, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время в ГИБДД идет процесс сокращения сотрудников. В первую очередь это касается подразделений в регионах страны, центральный аппарат это пока не затронет. Сокращают тех сотрудников, обязанности которых не связаны с работой "на земле", — сказал собеседник агентства.
По его словам, причины сокращений могут быть связаны с дальнейшей реорганизацией ГИБДД и ее объединением с патрульно-постовой службой, а также с передачей ряда функций от ГИБДД иным органам исполнительной власти.
Указом президента России численность сотрудников Госавтоинспекции с 1 января сокращена на 10 тысяч единиц.
Как ранее сообщали в МВД, организационно-штатные мероприятия коснутся неукомплектованных должностей, а сотрудникам, чьи должности сокращены, будут предложены другие вакантные места в органах внутренних дел.
Комментарии
Зря я переживал что сокращение сокрушит центральный аппарат ГИБДД!!!"
Значит, скоро организованная преступность пополнится новым "мясом".