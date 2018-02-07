Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров готовит законопроект, согласно которому собственникам квартир придется тщательнее выбирать, кому сдавать жилье в аренду, пишет "Парламентская газета".

Инициатива предлагает добавить в КоАП статью, карающую гражданина, который за плату передал другим свое жилье под запрещенные законом цели. То есть, если квартира превратится в место, где собираются наркоманы или занимаются проституцией, то владельца помещения накажут.

"Эта мера необходима для эффективной борьбы с притонами", — пояснил Петров.

Депутат полагает, что хозяин квартиры в любом случае отвечает за то, что в ней происходит. Он должен контролировать, чем занимаются его жильцы: приходить, смотреть, спрашивать у соседей. Если жилье используется в незаконных целях, то необходимо разорвать договор и прогнать квартиросъемщиков, а в идеале еще и сообщить в полицию.

"Полиция за каждой квартирой уследить не может. А в случае принятия законопроекта сам собственник будет контролировать, чем занимаются его арендаторы. Это сократит количество притонов и поможет правоохранительным органам", — разъяснил Петров.

Изначально депутат намеревался назначить огромный штраф для владельцев помещений, превращенных в бордель или наркопритон, — от 100 до 300 тысяч рублей. Однако КоАП позволяет наказывать граждан лишь на 5 тысяч рублей. Лишь за некоторые нарушения предусмотрены штрафы позначительнее, но они, как правило, связаны с серьезной опасностью деяния или крупным ущербом. Так что Петров остановился пока на пяти тысячах, но стремление сделать штрафы более ощутимыми его не оставило, и теперь он будет готовить поправки в статью Уголовного кодекса об организации притонов, чтобы прописать штрафы в сотни тысяч рублей.

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