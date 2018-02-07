Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект, позволяющий получить заграничный паспорт по месту жительства, а не по месту постоянной регистрации, что, как предполагается, для многих граждан значительно ускорит и упростит процесс.
В настоящее время максимальный срок оформления загранпаспорта для тех, кто получает его не по месту прописки, составляет четыре месяца. Согласно изменениям в законодательство, срок оформления таких паспортов сократится на месяц и составит максимум три месяца со дня подачи заявления.
Для тех же, кто оформляет документ по месту своей регистрации, срок останется прежним — один месяц.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью сокращения времени, необходимого для оформления и выдачи гражданам Российской Федерации заграничных паспортов, а также повышения качества предоставления государственных услуг по оформлению и выдаче названных документов.
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