Глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации заявила, что в 2017 году число призывников, годных к службе в армии, увеличилось на 4,5%, пишет "Парламентская газета".
"Положительные тренды в детской медицине сказались на годности молодых людей к службе в армии. Если в 2014 году годными без ограничений и с незначительными ограничениями были признаны 73,5% всех граждан в возрасте от 18 до 27 лет, освидетельствованных в ходе призывной кампании, то в 2017 году эта цифра увеличилась на 4,5%", — сказала министр.
Также Скворцова обратила внимание на то, что в России увеличилось количество "здоровых" и "практически здоровых" детей.
"К первой и второй группам здоровья, то есть к здоровым и практически здоровым, без хронических заболеваний детям, относятся уже 85%", — отметила она.
К четвертой и пятой группам здоровья, со сформированными тяжелыми хроническими заболеваниями, относится 1,7% детей.
Комментарии
опять новости с другой планеты, в школе у ребенка из всего класса только 4 человека без ограничений по физкультуре!!!