Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что на базе Министерства экономического развития не нужно создавать дополнительных структур, в том числе и таких, как Росплан, пишет "Парламентская газета".
Заявление министра прозвучало в Госдуме в рамках "правительственного часа".
"Не нужно создавать дополнительные органы власти. Эти шаги будут только маскировать существующие проблемы, а не решать их", — ответил Орешкин на предложение депутата Павла Дорохина создать плановую структуру.
Орешкин сообщил, что сейчас на площадке Совета безопасности и так уже дорабатывается стратегический прогноз, который должен стать базой для принятия решений в критических ситуациях, возникающих в стране и мире.
Комментарии
ведомство по планированию предложили создать в России.....
ой-ой, где-то мы уже эттто проходиили((((
Какое планирование, невидимая рука рынка всё расставит по местам, нужно лишь государству не вмешиваться в этот процесс!
нужно же трудоустроить тех кто не впишется в стуктуры после выборов работать они не умеют