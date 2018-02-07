Путин назвал Россию лидером мирового спорта

Президент России Владимир Путин во время поездки в Красноярск 7 февраля оценил подготовку города к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, передает ТАСС.
"Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий", — заявил Путин.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в рамках поездки глава государства посетит несколько объектов спортивной инфраструктуры, включая многофункциональный спортивный комплекс "Сопка" и ледовый спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск".
Комментарии
особенно бийск --стадион прогресс автостоянка , авангард порос бурьяном и часть стадиона отдали под строительство церкви