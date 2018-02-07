Голодец назвала основное препятствие для роста российской экономики

Вице-премьер Ольга Голодец на Социальном форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития" заявила, что остановка роста доходов населения может привести к сложностям с развитием российской экономики, сообщает РИА "Новости".
Голодец считает, что в ближайшее время основной экономической задачей будет повышение доходов. По ее словам, если ситуация не изменится, то экономику России ждут проблемы.
"Если не будет изменен тот тренд, который у нас сегодня обозначился, начиная с 2014 года, будут серьезные сложности с развитием экономики, потому что сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста", — заявила Голодец.
Голодец подчеркнула, что для повышения доходов уже немало сделано. В этом контексте она отметила введение норм демографической политики и повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая текущего года.
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