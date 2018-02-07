Министр образования и науки Ольга Васильева попросила президента России Владимира Путина выделить дополнительные средства на подготовку к универсиаде, передает ТАСС.
Заявление Васильевой прозвучало в ходе совещания по подготовке и проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, которое прошло под руководством главы государства в среду.
По словам Васильевой, в финансировании нуждается строительство пяти общежитий, двух корпусов и общее благоустройство инфраструктуры, которая будет задействована в период универсиады.
"Все благоустройство зданий потребует сумму дополнительно, Владимир Владимирович, 1 млрд 120 млн рублей. Они не предусмотрены в бюджете 2018 года, хотя соответствующие заявки были направлены, и мы направляли их по срокам", — уточнила Васильева.
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