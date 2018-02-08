Специалисты компании "Алтайкрайэнерго" начинают масштабную акцию по профилактике травматизма и энергосбережению для детей. Первый урок прошел с учащимися гимназии № 166 Новоалтайска. Вопросы безопасности на энергообъектах и правила энергосбережения в быту были освещены для ребят в игровой форме. Заряд положительных эмоций детям придал соревновательный момент урока: за каждый правильный ответ о правилах потребления электроэнергии они получали специальные фишки. Школьников, получивших наибольшее количество фишек, по итогам урока ждали призы и памятные подарки от компании "Алтайкрайэнерго".

"Работа по профилактике детского электротравматизма и пропаганде энергосбережения среди детей и подростков проводится в рамках нашей новой комплексной программы. Мы запустили масштабный проект по всей территории обслуживания. Почти 300 уроков в течение года будут проведены в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края. Нами разработана специальная программа по предотвращению случаев электротравматизма для работы с детьми разных возрастных категорий. Инновация и уникальность программы заключена в гибком подходе и активном вовлечении детей к обсуждению вопросов энергобезопасности и энергосбережения. Главная цель таких мероприятий – научить детей правилам безопасного и рационального использования энергоресурсов и развить у них интерес к практическому применению полученных знаний", — прокомментировал заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер "Алтайкрайэнерго" Юрий Доманов.

Первый урок с новоалтайскими школьниками прошел "на отлично". Семиклассники активно участвовали в беседе, делились своими знаниями и жизненными наблюдениями. Ребята проявили высокий интерес не только к правилам профилактики травматизма и энергосбережению, но и к профессии энергетика, выразив намерения продолжить обучение в профильном вузе данного направления. По окончании урока школьники пообещали энергетикам неукоснительно соблюдать правила электробезопасности и поделиться своими знаниями со сверстниками.

"Обучающие занятия, организованные компанией "Алтайкрайэнерго", имеют важное социальное значение. В современном прогрессивном мире особенно важно уделять внимание электробезопасности и профилактике детского электротравматизма. Мы нацелены полностью исключить ситуации, в которых дети по собственной вине подвергают опасности себя и своих близких. Для этого, безусловно, необходима масштабная и результативная работа, закрепляющая в сознании детей устойчивое понятие электробезопасности, ведущее к соответствующему образу жизни. Кроме того, такие интересные и обучающие уроки вызывают повышенный интерес к профессии энергетика, что, в свою очередь, влияет на желание учиться и формирует личностный рост учащихся", — отметила заместитель главы администрации города Новоалтайска Татьяна Михайлова.

"Алтайкрайэнерго" – одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края.

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