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Мужчина одним ударом убил сотрудника автомойки за отказ мыть BMW

, ИА "Амител"

Фото: кадр из видео

Полицейские отдела по городу Ступино задержали ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Москвы, который, как предполагается, избил сотрудника автомойки так, что тот впоследствии скончался, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

"Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении автомойки, расположенной на улице Транспортной, в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который впоследствии потерял сознание", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый сказал помыть работнику мойки его BMW. Инцидент произошел под утро, когда все сотрудники спали. Водитель стал возмущаться, что на его требование долго не реагируют, завязалась драка. После нее работника мойки госпитализировали. Он скончался в больнице от полученных травм.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска правонарушитель был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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