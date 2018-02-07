В сирийской группировке "Джейш Идлиб Хур" утверждают, что российский штурмовик Су-25 сбил боевик с позывным Кастро, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
По информации канала, организация Northern Syria Observer, позиционирующая себя как союз независимых сирийских журналистов, опубликовала интервью с одним из боевиков группировки.
Махмуд Хадж Исмаил заявляет, что это именно он сбил самолет ВКС России. Мужчина рассказывает, что штурмовик поразили не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а из советской зенитной установки ЗУ-23-2.
Он также сообщил о якобы четырех сбитых ранее группировкой "Джейш Идлиб Хур" воздушных судах. Среди них, по его словам, был также один вертолет и самолет Ил (о потерях в Сирии самолетов Ильюшина ни разу не сообщалось, уточняют авторы канала).
В Directorate 4 считают, что боевики различных группировок решили устроить себе рекламу на произошедшем.
Штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в провинции Идлиб 3 февраля. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.
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