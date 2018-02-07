Сотрудники новосибирского Центра помощи диким животным "Густолесье" посадили на диету самку голубя по имени Алишер, сообщает НГС.НОВОСТИ.
История голубя Алишер началась год назад. Птенцом ее подобрала девушка и начала выкармливать. Специалисты отмечают, что эта процедура очень сложная, даже у профессионалов не всегда получается избежать ошибок.
"В итоге она его выкормила. В воскресенье она мне позвонила, сказала, что желает выпустить его на волю. Мы провели обследование и выявили небольшие проблемы с печенью и рахит. Рахит мы уже не вылечим, он не мешает выживанию", — рассказала волонтер Центра помощи диким животным.
По словам волонтера, проблема с лишним весом и печенью у голубя возникла из-за неправильного питания: "Голубь жирный — эта проблема возникла из-за неправильного выкармливания. Даже опытным людям выкормить птицу очень сложно, так что это не страшно".
В ближайшее время Алишер изолируют от людей. Если птица одичает, то ее выпустят на волю. Если нет — передадут в голубятню или в руки неравнодушных людей.
Комментарии
Не надо Алишера особенно сегодня выпускать,чтобы Владимиру на голову не наклал.
он не толстый! а пушистый! отстаньте от птички!
или в руки неравнодушных людей. ага... доброй бабушке закормит пирогами
что за Алишер?
имя смешанного арабо-персидского происхождения
кто назвал что русских имен не хватает..
На Усманова посмотри,и найди три отличия?
ааааа
Читаю заголовок :" Жириновского голубя по имени..." И диву себе даюсь)))))