Житель Краснодарского края потушил сигарету об икону возле храма Архангела Михаила в Горячем Ключе, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Фото опубликованы в соцсетях. Отмечается, что в названии аккаунта, где выложены фото, фигурирует "666".
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
Сам молодой человек говорит, что не тушил сигарету об икону: "Это монтаж, я не тушил. Даже не касался. Это вообще не икона, а картинка из Интернета. Путём наложения спецэффектов. Я сейчас не могу подходить к церкви, родители запретили из-за фоток. Было бы неплохо удалить запись из группы, а на мнение окружающих я не обращаю внимания. Не собирался осквернять чувства верующих".
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