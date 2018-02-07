Президент Владимир Путин заявил, что очень удивлен ситуацией с неосвоением бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию больницы в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
"По поводу краевой клинической больницы — вот это один из универсальных объектов наследия — это то, чем будут пользоваться молодые спортсмены, студенты, и то, что останется потом для жителей Красноярска. Мне очень странно читать причину неосвоения — наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом", — сказал Путин на совещании по подготовке к Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.
Президент отметил, что обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь ситуация противоположная.
"Объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", — сказал Путин.
Он уточнил, что объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.
Комментарии
кто то кому то в наглую врет... либо охреневшие от упавших объемов бабла, либо удивленный от "сохранности" денег
купили бы 3 томографа
Хорош уже пиариться за наш счет (!) - зарегистрировался в кандидаты иди в отпуск...
Странно, очень странно, что их ещё не "освоили" освоители,
ну вы поняли.
Ничего странного - "осваивать" теперича опасно - присесть можно, а так пожурят и все....
"осваивать" теперича опасно - присесть можно,
Да ладно! Присесть- это если по мелочам, как наш Денисов и т.п...