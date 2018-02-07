Четверг, 8 Февраль, 11:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,95
€ 70,53
464090
-8°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в "Доме афганцев" в Барнауле Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Путин удивился: власти Красноярска сберегли деньги, выделенные на больницу

, ИА "Амител"
Объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей

Фото: youtube.com

Президент Владимир Путин заявил, что очень удивлен ситуацией с неосвоением бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию больницы в Красноярске, сообщает РИА "Новости".

"По поводу краевой клинической больницы — вот это один из универсальных объектов наследия — это то, чем будут пользоваться молодые спортсмены, студенты, и то, что останется потом для жителей Красноярска. Мне очень странно читать причину неосвоения — наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом", — сказал Путин на совещании по подготовке к Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

Президент отметил, что обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь ситуация противоположная.

"Объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", — сказал Путин.

Он уточнил, что объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

7.02.2018 23:19
Serg 1

кто то кому то в наглую врет... либо охреневшие от упавших объемов бабла, либо удивленный от "сохранности" денег

0  0
8.02.2018 09:04
- гость -

купили бы 3 томографа

0  0
8.02.2018 09:24
- гость -

Хорош уже пиариться за наш счет (!) - зарегистрировался в кандидаты иди в отпуск...

0  0
8.02.2018 10:37
- гость -

Странно, очень странно, что их ещё не "освоили" освоители,
ну вы поняли.

0  0
8.02.2018 10:50
- гость -

Ничего странного - "осваивать" теперича опасно - присесть можно, а так пожурят и все....

0  0
8.02.2018 11:09
- гость -

"осваивать" теперича опасно - присесть можно,
Да ладно! Присесть- это если по мелочам, как наш Денисов и т.п...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
11:23
Жуткие кадры последствий землетрясения на Тайване 0
11:12
Антон Васильев покинул должность представителя губернатора Карлина в АКЗС 3
11:04
Семья погибшего в Сирии летчика получит 1 млн руб. от региональных властей 4
10:51
Алтайский край вошел в лидеры регионов Сибири по сокращению ввода жилья 6
10:42
Сильно метет: водителей предупреждают о плохой видимости на Чуйском тракте 0
10:33
Белокуриха в сентябре 2018 года примет российско-китайский шахматный турнир 2
10:25
Ксения Собчак заявила, что не нуждается в советах Трампа 5
10:12
Владимир Путин прилетел в Новосибирск 11
10:05
Пожарные почти час тушили полыхавшую баню в Барнауле 0
09:48
Водитель насмерть сбил пешехода на алтайской трассе и скрылся с места ДТП 5
09:34
Движение ограничено на алтайской трассе Р-256 из-за военных учений 1
09:21
Водитель такси погиб в Рубцовске после столкновения с деревом 1
09:15
Пожизненно осужденный за убийство впервые вышел на свободу в России 30
09:04
Семеро пожарных тушили горящий автомобиль в Барнауле 0
09:00
Творческий конкурс проводят "Алтайэнергосбыт" и Союз журналистов края 0
08:56
Частный жилой дом загорелся в Октябрьском районе Барнаула 0
08:41
"Дом актера": как в Барнауле развивается новый театр и чему он учит детей 1
08:30
Карусель низких цен от KERAMA MARAZZI: скидки до 40% 0
08:25
Утро 8 февраля в Барнауле началось с серьезных пробок 0
08:21
"Альтернативы этому нет" – Максим Фадеев о новом шоу "ПЕСНИ" на ТНТ 2
08:13
Имплантация – современная альтернатива протезам в стоматологии 0
08:04
В ТРЦ "Пионер" появились новые магазины 6
08:00
Узнай лучший способ для себя отметить 14 февраля. Тест 4
07:50
Панацея или миф: что такое микроблейдинг, зачем его делают и опасен ли он 1
07:34
Современные Ползуновы: топ необычных изобретений алтайских ученых XXI века 4
07:22
Джазмены, рокеры и поп-звезды: кто приедет в Барнаул в феврале и марте 4
07:19
Игры начинаются сегодня: олимпийский дневник от Amic.ru за 8 февраля 0
07:15
Как подключить строящийся магазин к электричеству 1
07:03
Квартиру с элементами из натурального камня продают в Барнауле за 6 млн руб 3
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 8 февраля 1
06:32
Спецназовец-билингв с сибирским прошлым: интересные факты о Германе Грефе 6
06:23
Какими были стандарты мужской красоты в разные эпохи 3
06:14
Снегопады и сильный гололед обещают в Алтайском крае 8 февраля 0
06:01
Ковбои в погонах: как в Барнауле прошли "дуэли" стрелков 4
05:25
Росплан: ведомство по планированию предложили создать в России 3
04:26
Орешкин: отпала нужда покрывать дефицит бюджета за счет приватизации 0
03:17
Кудрин заявил о необходимости повышения пенсионного возраста ради России 12
02:16
МРОТ одобрен: россияне будут получать не меньше 11 163 рублей в месяц 12
01:41
Наказание за самовольное подключение к энергосетям ужесточат 0
00:18
Программист разгадал головоломку стоимостью 4,87 биткоина 0
23:35
Васильева попросила Путина выделить 1,12 млрд рублей на универсиаду 0
23:17
Жирного новосибирского голубя по имени Алишер посадили на строгую диету 7
23:03
Путин удивился: власти Красноярска сберегли деньги, выделенные на больницу 6
22:29
Житель Кубани потушил сигарету об икону ради популярности в соцсетях 2
22:19
Мужчина одним ударом убил сотрудника автомойки за отказ мыть BMW 10
22:10
Показан террорист, обстрелявший российский Су-25 2
21:39
Голодец назвала основное препятствие для роста российской экономики 3
21:22
Путин назвал Россию лидером мирового спорта 3
21:10
Скворцова: число годных призывников увеличилось на 4,5% 3
20:35
Госдума разрешит получать загранпаспорт по месту жительства, а не прописки 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.