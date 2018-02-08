Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об усилении административной ответственности за самовольное подключение к энергосетям и несанкционированное использование энергоресурсов, сообщается на сайте кабмина.
"В целях повышения ответственности за несанкционированное потребление энергетических ресурсов законопроектом предлагается установить более жесткие меры административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов", — говорится в сообщении.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о полномочиях органов местного самоуправления по организации газоснабжения населения, направленный на стимулирование темпов газификации.
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