Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России отпала необходимость покрывать дефицит бюджета за счет приватизации компаний, пишет "Парламентская газета".
"У нас больше не стоит жесткой задачи финансировать дыры, которые есть в бюджете, у нас в этом году бюджет будет профицитный. Поэтому сейчас приватизация — это инструмент усиления конкуренции", — сказал министр, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа".
По его словам, сейчас важнее, чтобы компании стратегически развивались и приносили пользу государству.
В закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов заложены доходы от приватизации в 2018 году на уровне 13 миллиардов рублей, в 2019 году — 12,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 11,4 миллиарда рублей.
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