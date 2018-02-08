Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года, приравняв его к прожиточному минимуму трудящегося гражданина России. Госдума одобрила инициативу.

Законопроект 26 января внес в Госдуму президент Владимир Путин, 7 февраля депутаты рассмотрели его в первом чтении.

Нововведение коснется трех миллионов человек, 1,6 миллиона из которых бюджетники.

Расходы на повышение зарплат бюджетников составят до конца года 39,3 миллиарда рублей (7,5 миллиарда для федеральных бюджетников и около 32 миллиардов рублей из бюджетов регионов, однако треть этой суммы должна будет вернуться в виде отчислений работодателей в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

Это знаковый закон, который поддерживается "без всяких оговорок", отметил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, добавив, что это "заслуженная победа нашего президента".

"Наши граждане ждут этого решения", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в день внесения в Думу Путиным проекта. 7 февраля он подчеркнул, что принимаемое решение — "это движение вперед по пути социальной защиты граждан".

"Коммунизм строили 70 лет. Не построили. А за 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такие решения, и мы с вами сегодня принимаем его, приравниваем МРОТ к прожиточному минимуму. Это решение, которое касается миллионов граждан", — провозгласил Володин.

"МРОТ является важным фундаментом, на котором строится вся система социальных гарантий. Его повышение может подтолкнуть к росту всю систему оплаты труда", — отметил важность решения первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Как пишет "Российская газета", в ходе рассмотрения поправок депутат Валерий Гартунг обратил внимание министра труда и соцзащиты Максима Топилина на то, что фактический размер МРОТ даже после его повышения до прожиточного минимума может оказаться ниже его уровня за счет вычета подоходного налога.

"Сейчас мы решаем задачу уравнивания этих двух показателей. В последующем мы должны думать о том, как решать этот вопрос. Это можно сделать путем вычета или повышения МРОТ выше прожиточного минимума. Все это требует дополнительных финансовых средств, поэтому надо очень внимательно рассмотреть", — ответил Топилин.

В настоящее время МРОТ составляет 85% прожиточного минимума. Довести его до 100% планировалось с 1 января 2019 года, однако в декабре Владимир Путин повелел ускорить процесс на 8 месяцев. Он отметил, у России появилась возможность форсировать процесс и порадовать жителей "прожиточным МРОТ" уже с 1 мая 2018 года.