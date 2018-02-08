Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года, приравняв его к прожиточному минимуму трудящегося гражданина России. Госдума одобрила инициативу.
Законопроект 26 января внес в Госдуму президент Владимир Путин, 7 февраля депутаты рассмотрели его в первом чтении.
Нововведение коснется трех миллионов человек, 1,6 миллиона из которых бюджетники.
Расходы на повышение зарплат бюджетников составят до конца года 39,3 миллиарда рублей (7,5 миллиарда для федеральных бюджетников и около 32 миллиардов рублей из бюджетов регионов, однако треть этой суммы должна будет вернуться в виде отчислений работодателей в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.
Это знаковый закон, который поддерживается "без всяких оговорок", отметил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, добавив, что это "заслуженная победа нашего президента".
"Наши граждане ждут этого решения", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в день внесения в Думу Путиным проекта. 7 февраля он подчеркнул, что принимаемое решение — "это движение вперед по пути социальной защиты граждан".
"Коммунизм строили 70 лет. Не построили. А за 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такие решения, и мы с вами сегодня принимаем его, приравниваем МРОТ к прожиточному минимуму. Это решение, которое касается миллионов граждан", — провозгласил Володин.
"МРОТ является важным фундаментом, на котором строится вся система социальных гарантий. Его повышение может подтолкнуть к росту всю систему оплаты труда", — отметил важность решения первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Как пишет "Российская газета", в ходе рассмотрения поправок депутат Валерий Гартунг обратил внимание министра труда и соцзащиты Максима Топилина на то, что фактический размер МРОТ даже после его повышения до прожиточного минимума может оказаться ниже его уровня за счет вычета подоходного налога.
"Сейчас мы решаем задачу уравнивания этих двух показателей. В последующем мы должны думать о том, как решать этот вопрос. Это можно сделать путем вычета или повышения МРОТ выше прожиточного минимума. Все это требует дополнительных финансовых средств, поэтому надо очень внимательно рассмотреть", — ответил Топилин.
В настоящее время МРОТ составляет 85% прожиточного минимума. Довести его до 100% планировалось с 1 января 2019 года, однако в декабре Владимир Путин повелел ускорить процесс на 8 месяцев. Он отметил, у России появилась возможность форсировать процесс и порадовать жителей "прожиточным МРОТ" уже с 1 мая 2018 года.
Комментарии
Редакция, вы просто чудо, так подобрать картинку - блеск!
интересно, а почему именно с 1 мая, а не с 1 марта например? выборы?
ну и как большинство работодателей с этим вопросом разберется заранее известно. переведут низкозарплатных работников на 0,5 ставки.
Фотка с тех времён, когда они себе зарплату повышали.
Переведут на 0,5 ставки не только низкооплачиваемых. Переведут всех. В нашей стране давно необходима окладная вилка по категориям должностей и профессий. А они кроме мрот ни о чем не думают. Одинаковый оклад получают директор и уборщица, и это странным никому в правительстве и налоговых органах не кажется.
Работающие пенсионеры, ждите сокращений и перевод на 0,5 ставки
ПОВЕЛЕЛ хлопец и все теперича заживут в достоинстве и достатке...
Теперь в мед учреждениях санитарки получают больше медсестер, просто моют полы. Не нужно ни дипломов, ни сертификатов и ответственности ноль. Парадокс
не только в медучреждениях
Одинаковый оклад получают директор и уборщица, и это странным никому в правительстве и налоговых органах не кажется.
Бред бредовый. Никогда не видела такого.
И долго будем кружить по замкнутому кругу - повысили з/п, поплыли цены (причем до повышения), потом ещё корректируем штрафы, выплаты и т.д и т.д... Может уже старшим менеджерам честно поставить двойку и заниматься другими делами ... (штраф за окурок, выброшенный из ... разве это не смех, так и до американцев доживемся).
кто завидует уборщицам и санитаркам можете поменяться местами А еще лучше устроить уборщицами и санитарками своих близких родственников С такими мозгами у россии нет будущего ЖМОТЫ И ЗАВИСТНИКИ
Что такое МРОТ , объясните мне??!! Нет, не бла-бла, а нормально. Мама работает санитаркой в больнице РТП. Оклад 2тр. Ну плюс надбавки. Работает 2/2, по 12 часов+берет всякие подработки. Так ВМЕСТЕ С ПОДРАБОТКАМИ , зарплата ее составляет 8т.р(это по справке 2ндфл) , минус подоходный, на руки 6800+-. А если не берет подработки, то на руки 5,5-6 максимум. Когда задаёт начальству про МРОТ, ей говорят: "в этом месяце мы не укладываемся в ФОТ (фонд оплаты труда), поэтому такая зпл......