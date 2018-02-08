Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает неизбежным повышение в России пенсионного возраста, сообщает "Интерфакс".

Международная организация труда придерживается мнения, что государству необходимо обеспечивать не менее 40% величины пенсии по сравнению с прежним доходом пенсионера, а с учетом добровольных и накопительных программ - до 70%, пояснил Кудрин.

По его словам, подобное соотношение установлено в таких странах, как Великобритания, Германия, Италия.

"Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры", — сказал Кудрин на финале Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

Он уверен, что без повышения пенсионного возраста не обойтись. При этом, как он отметил, помимо повышения, необходимо больше внимания уделять сфере образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуре, поскольку "важнейшим приоритетом является сохранение населения - и трудоспособности, и продления жизни".

"Это три кита бюджетной и государственной политики — как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение 5-6 лет", - отметил Кудрин.

По его словам, подобные структурные реформы необходимо провести. Соответствующие предложения уже представлены президенту, отметил Кудрин.

На сегодняшний день пенсия в России в среднем составляет чуть более трети зарплаты. "У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться. Человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал", — отметил Кудрин, добавив, что пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть одинаковым или с небольшой разницей, добавил он.