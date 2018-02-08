Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает неизбежным повышение в России пенсионного возраста, сообщает "Интерфакс".
Международная организация труда придерживается мнения, что государству необходимо обеспечивать не менее 40% величины пенсии по сравнению с прежним доходом пенсионера, а с учетом добровольных и накопительных программ - до 70%, пояснил Кудрин.
По его словам, подобное соотношение установлено в таких странах, как Великобритания, Германия, Италия.
"Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры", — сказал Кудрин на финале Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Он уверен, что без повышения пенсионного возраста не обойтись. При этом, как он отметил, помимо повышения, необходимо больше внимания уделять сфере образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуре, поскольку "важнейшим приоритетом является сохранение населения - и трудоспособности, и продления жизни".
"Это три кита бюджетной и государственной политики — как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение 5-6 лет", - отметил Кудрин.
По его словам, подобные структурные реформы необходимо провести. Соответствующие предложения уже представлены президенту, отметил Кудрин.
На сегодняшний день пенсия в России в среднем составляет чуть более трети зарплаты. "У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться. Человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал", — отметил Кудрин, добавив, что пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть одинаковым или с небольшой разницей, добавил он.
Комментарии
Ради России необходимо провести эвтаназию Кудрину.
Пенсия должна быть для всех с 65 лет.
Её размер должен быть для всех одинаковым и составлять 1 МРОТ по РФ, вне зависимости от места жительства. Пенсионер может себе позволить переехать.
Пенсионный налог должен быть не % от зарплаты, а конкретная сумма, раз все получают одинаковую пенсию. На эту сумму повысить МРОТ. Всё просто и справедливо.
Для выходящих на пенсию в 45 лет по выслуге - те же самые условия, кроме возраста и ведомства.
Всё остальное зависит от человека. Никто не запрещает делать накопления и уходить на отдых раньше и никто не запрещает работать хоть в 75.
работу после 40 найти проблема! Рабочие места сначала создайте упыри!
Заткнется когда нибудь этот клоун?
Сравнивать пенсионеров Германии и России... как бы помягче сказать... издевательство полное.
8.02.2018 08:41
Гость
Заткнется когда нибудь этот клоун?
___________
Вонядий? Не, ник сменит и дальше вонять будет.
С таким подходом революция неизбежна,так как терять будет уже нечего!
УРОД
Надо просто урезать пенсии судьям следователям и прокурорам.
Как вариант - мрот абсолютнО всем: санитарам, депутатам, военным, судьям ... чтобы было понятно и справедливо. По возрасту - пусть после 50-55 заменяют роботами. Или цифровая экономика только на бумаге?
8.02.2018 10:03
- гость -
Хехе.... вот и будем работать на судей, прокуроров и прочих до 65. А там и помрем сразу. Зато какая экономия государству)))
П.С. В последнее время смертность зашкаливает. Люди умирают прямо на работе, не дожив и 55, а порой и 50-ти.
а может совсем отменить пенсии зато жить богато Работать пока в мир иной не отойдеш Подумать только на сколько выгодно будет для современной россии Буду деньги на строительство дорог и содержание за счет нищих доробатывающих до последних сил СЛУГ НАРОДА