Ежегодно 8 февраля отмечаетcя День российской науки, учреждённый указом президента в 1999 году. Праздник был установлен в честь 275-летия со дня основания в России Академии наук. К слову, во времена СССР День науки всегда отмечался в третье воскресенье апреля. В XX веке немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями. Среди них — Иван Павлов, Илья Мечников, Петр Капица, Константин Новоселов, Жорес Алферов.

Мы решили вспомнить самые значимые изобретения алтайских ученых. Причем акцент был сделан на открытиях, сделанных в конце XX – начале XXI века. Потому как, если имя изобретателя Ивана Ползунова, создателя первой в России паровой машины, известно практически всем, то назвать современных алтайских Кулибиных для многих будет затруднительно. К слову, в Алтайском крае еще с 1990-х годов существует региональное отделение Всероссийского общества изобретателей и организаторов (ВОИР).

Незамерзающая прорубь

По-научному, конечно, это звучит чуть иначе — устройство для образования полыньи на ледяной поверхности водного бассейна. Его автор — Иван Алешков. Он сконструировал и испытал на различных водоемах мини-водомет, который поднимает воду к поверхности. Этот простой прибор благодаря запатентованному изобретению требует в 100 раз меньше энергозатрат, чем компрессор, который традиционно используют, чтобы не дать водоему замерзнуть. Устройство может быть использовано при проведении природоохранных мероприятий для сохранения рыбы — образования отдушин, а также для получения незамерзающих прорубей в сельской местности, в том числе и для создания бассейнов для "моржей" и т. д.

Опытные образцы устройства были испытаны в рыбоводном хозяйстве Павловского района. Испытания проводились в январе 2005 года, температура окружающего воздуха доходила до минус 35 С. Глубина водоема в месте установки устройства составляла 230 см. Длина корпуса устройства была равна 170 см. При работе образовалась полынья площадью 7-8 кв. м. Установки работали всю зиму.

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"Волчий измеритель химикатов"

Кандидат биологических наук Александр Бондарев выяснил, как, наблюдая за волками, определить степень загрязненности территории пестицидами. Как вершина пищевой цепи, волк накапливает в организме токсины, которые содержались во всех зверях и птицах, ставших его добычей. Сделав анализ волос, которые хищник теряет во время линьки, можно определить наличие тяжелых металлов и пестицидов на той или иной территории. Ведь известно, что волк всегда контролирует свой четко определенный участок и не выходит за его пределы.

За одну сотую до трагедии

Коллектив ученых из Бийского технологического института запатентовал способ остановки взрыва в угольной шахте. Датчики улавливают тепловое излучение, фиксируют его источник и дают сигнал пушке, которая заряжена порошком для тушения огня. Весь этот процесс занимает 0,01 секунды, взрыв останавливается в зародыше. Аналогов этому изобретению нет, и система уже работает в некоторых шахтах Кемеровской области.

Биоткань

Бийские ученые несколько лет назад прославились благодаря еще одному изобретению – биоткани, которой можно восстанавливать повреждения поверхности кожи, возникающие, например, при ожогах и ранах. В перспективе из нее можно будет делать искусственные кровеносные сосуды и хрящи.

Диаметр ее волокон не превышает пяти нанометров, в одну бороздку стандартного CD можно уложить 20 таких волокон. Идеальным сырьем для ее производства считается мискантус – декоративный злак, популярный у садоводов.

Электронный поводырь для слепых

Несколько лет назад Сергей Умбетов изобрел прибор, который позволяет людям с нарушениями зрения свободно перемещаться в пространстве. Электронный поводырь — это небольшое устройство, с виду напоминает аккумулятор для фотоаппарата. С его помощью можно в буквальном смысле почувствовать предметы на расстоянии. Для этого человеку достаточно лишь провести перед собой рукой. В случае, если впереди преграда, поводырь подаст звуковой или вибросигнал, отражающийся от окружающих объектов. Причем чем сильнее сигнал, тем ближе препятствие.

Лунный аппарат

До этого алтайские ученые из "политеха" создали грунтозаборный аппарат, который предназначен для работы на Луне. Прибор разрабатывался в течение четырех лет. Специалисты из алтайского центра ультразвуковых технологий указывают, что основным назначением прибора станет изучение пород и летучих веществ на спутнике Земли. Ультразвуковой аппарат позволит добраться на глубину порядка 2 метров, что значительно больше его предшественников. Работать прибор будет от аккумулятора, который периодически будут подзаряжать солнечные батареи. По словам специалистов, электроника в нем способна выдерживать низкотемпературные нагрузки до -150 градусов. Кроме того, корпус аппарата сохраняет целостность в вакууме.

Ветроагрегат

Ветроагрегат имеет упрощенную конструкцию и способен работать при малых скоростях ветра, начиная с 0,5 м/с. При набегании потока ветра на полости, имеющие вид части полого цилиндра, возникают мощные поперечные силы (эффект Магнуса), значительно превышающие силу прямого давления ветра. Под воздействием суммы этих сил лопасти вращаются и передают вращение на вертикальный вал. Ветроагрегат абсолютно бесшумный. Может использоваться для привода различных устройств и механизмов: водоподъемных насосов, бетономешалок, дробилок, электрогенераторов и др.



Максимальная мощность составляет 5 кВт. При усилении скорости ветра свыше 12 м/с происходит стабилизация оборотов за счет самоторможения. Конструкция показала свою надежность и работоспособность при скорости ветра 20- 25 м/сек. Автор изобретения — Юрий Скрыль.

Зимнее дорожное ноу-хау

Антигололедный состав для эффективной борьбы с зимней скользкостью покрытий автомобильных дорог изобрели в 2000-е годы в АлтГТУ на кафедре "Строительство автомобильных дорог и аэродромов". Состав представляет собой песко-соляную смесь с 20% содержанием химических реагентов, обладающих рядом преимуществ перед традиционными антигололедными составами:

высокой плавящей способностью (в 2 раза больше, чем известные традиционные составы на основе NaCI);

не вызывающими коррозию металлических частей автомобилей (снижена более чем в 2 раза по сравнению с используемыми в настоящее время антигололедными составами). Помимо снижения коррозии металла, не вызывает коррозию цементо- и асфальтобетона; не оказывает вредного воздействия на окружающую среду по сравнению с традиционными антигололедными составами. При применении разработанной технологии стоимость соответствующих зимних дорожных работ снижается на 36%.

Труднодоступные места

Очистка межбарьерного пространства ограждений автомобильных дорог, особенно от снега, была одной из сложных проблем. Ее решили рационализаторы из Троицкого ДЭУ ГУП "Алтайавтодор". Оказалось, что это можно сделать всего лишь при помощи куска троса и осевого вентилятора, который легко преобразуется в устройство для очистки межбарьерного пространства ограждений автомобильных дорог.

Устройство навешивается на тяговое средство, которое движется вдоль барьерного ограждения автомобильной дороги, выполненного из столбиков, соединенных горизонтальной поперечиной. Рабочий орган тягового средства сдвигает отвалом срезанный ножом снежный покров от боковой части дорожного покрытия к барьерному ограждению, одновременно подводя его под сопло источника воздушной струи. Во избежание сноса барьерного ограждения к торцевой стороне отвала сдвигающего рабочего органа, наиболее удаленной от продольной оси симметрии устройства, крепится упругий побудитель сыпучего материала. Он, действуя по принципу зубной щетки, разрыхляет сыпучий материал в межбарьерном пространстве и при этом не наносит повреждения барьерам. Расположенный на раме, следом за сдвигающим рабочим органом, источник воздушной струи, имеющий привод от вала отбора мощности тягового средства, выносит разрыхленный материал за пределы барьерного ограждения.