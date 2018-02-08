Серьезные пробки зафиксированы на дорогах Барнаула утром в четверг, 8 февраля. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы семибалльные заторы.
Стоит Змеиногорский тракт в сторону центра и улица Кутузова (скорость движения – 10 и 7 километров в час).
Пробки также зафиксированы на третьем малаховском кольце, Павловском тракте и проспекте Строителей (скорость движения – 7 и 10 километров в час).
Также движение затруднено на улице Северо-Западной в сторону проспекта Ленина и на проспекте Ленина в сторону центра (скорость движения – 5 и 7 километров в час).
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