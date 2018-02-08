Убийца Анвар Масалимов, который ранее получил наказание в виде пожизненного лишения свободы, вышел на свободу и, скорее всего, находится в Москве. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает "Московский Комсомолец".

В 1991 году в поселке Комсомольск Томской области Масалимов, на тот момент уже отсидевший 15 лет за убийство, в состоянии алкогольного опьянения задушил приютившего его пенсионера за то, что тот, по словам самого убийцы, сжег в печке его фотографии. Масалимов расчленил тело и сжег его в той же печке.

Тогда он получил высшую меру наказания - смертную казнь через расстрел, но в 1998 году эта мера наказания была отменена. В результате приговор убийцы был заменен на пожизненное заключение.

Спустя время Масалимова перевели в одну из самых суровых российских тюрем — "Полярную Сову", которая расположена за Полярным кругом.

Во время отбывания наказания осужденный писал письма с жалобами на приговор, из которого в результате все-таки исключили признание Масалимова особо опасным рецидивистом, а также вывод о том, что убийство было совершено под действием алкоголя, но срок заключения остался прежним. Потом президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно. Таким образом, Масалимов стал первым человеком в России, который был осужден на пожизненное заключение и вышел на свободу.