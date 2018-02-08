Убийца Анвар Масалимов, который ранее получил наказание в виде пожизненного лишения свободы, вышел на свободу и, скорее всего, находится в Москве. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает "Московский Комсомолец".
В 1991 году в поселке Комсомольск Томской области Масалимов, на тот момент уже отсидевший 15 лет за убийство, в состоянии алкогольного опьянения задушил приютившего его пенсионера за то, что тот, по словам самого убийцы, сжег в печке его фотографии. Масалимов расчленил тело и сжег его в той же печке.
Тогда он получил высшую меру наказания - смертную казнь через расстрел, но в 1998 году эта мера наказания была отменена. В результате приговор убийцы был заменен на пожизненное заключение.
Спустя время Масалимова перевели в одну из самых суровых российских тюрем — "Полярную Сову", которая расположена за Полярным кругом.
Во время отбывания наказания осужденный писал письма с жалобами на приговор, из которого в результате все-таки исключили признание Масалимова особо опасным рецидивистом, а также вывод о том, что убийство было совершено под действием алкоголя, но срок заключения остался прежним. Потом президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно. Таким образом, Масалимов стал первым человеком в России, который был осужден на пожизненное заключение и вышел на свободу.
Комментарии
вышел и совершит еще
Теперь он опять кого-нибудь убьет...
странно как то... убил в томской области, а выпустил вологодский суд. где томск и где вологда
новый голос за "перемены" в лице (у лошадей морда) собчак.
7 лет не могли пульку найти?
зачем???
Он никогда не станет нормальным членом общества.
У него нет и не будет дома, работы, семьи. Потому что ни один нормальный человек не захочет с ним связываться...он уже убил, расчленил и сжег ПРИЮТИВШЕГО его пенсионера...
В итоге он опять вернется в места не столь отдаленные... но при этом кому то успеет сломать жизнь...
Решения суда просто повергают в шок....
Пожизненно! осужденный! вышел! на свободу!... дурдом а не система
Первый помилованый тоже расиянин.
...но в 1998 году эта мера наказания была отменена... или всё-таки наложен мораторий?
Это существенные мелочи.
Щяс им ещё отпуска начнут давать! Идею Собянина надо исполнить.
Потом президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно.
Когда судей начнут сажать за продажность и тупость?
Прецедент создан!!! Ждем последствий или что-то с судьями происходит!? А если бы судейского убили, сожгли и расчленили, какое было бы наказание???
Когда судей начнут сажать за продажность и тупость?
в данной ситуации вряд ли речь можно вести о продажности. тут откровенная, ни чем не прикрытая тупость
Не надо путать Нас и деда!
Это твикс:продажная тупость! Бойтесь братья!
Он,наверное,много ел в тюрьме)))
Пожизненное наказание предусматривает пребывание в МЛС до смерти, но в УК есть лазейка, пожизненно осужденный может ходатайствовать об УДО после 25 лет отсидки, суд в данном случае это ходатайство и удовлетворил
За рецидив убийства с тяжкими по УДО ???
С учетом того, что он отсидел более 25 лет в особо-строгом режиме и его возраста 63 года, суд решил выпустить по УДО. Правда, непонятно, почему суд не учел особую жестокость совершенного им убийства и предыдущее совершенное им преступление. Могли бы сначала его перевести в более ослабленный режим лет на 5-10, а там он уже был бы старик и не представлял бы опасности, исходя из его поведения, выпустить.
оказывается, он до этого 15 лет сидел за убийство. Что у нас творится в судах?
То что убийство было совершено под действием алкоголя не должно оправдывать его, а должно отягощать преступление
Поселить убийцу в один дом с вологодским судьей, он любит благодарить добродетелей, невиновные не должны пострадать.
Российским судьям разрешат не объяснять свои решения.
Помимо отказа от объяснения решений, Верховный суд предлагает запретить гражданам без высшего юридического образования участвовать в судах в качестве представителей, разграничить компетенции судов и упростить некоторые процедуры судопроизводства.
Как ранее сообщало «URA.RU», а конце января президент РФ Владимир Путин призвал к масштабным переменам в российской судебной системе. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя слова главы государства, выразил уверенность, что судебная реформа ударит по коррупции.
вот подфартило мужику!реально счастливчик хаа!!
он единственный кто вышел из полярной совы!капееец
скоро сериал снимут про него))
Ему сейчас 63, социальная пенсия с 65 лет, но на нее не прожить. Трудоустройство ему явно не светит. Что он будет делать, как выживать в современных условиях? Это такой троллинг со стороны государства? Выпустить и смотреть, как он опять сядет?
Он же не на режим руку-то поднял .Убил, отсидел, опять убил какого-то пенса . Мелочи какие-то ... А вот Квачкова будут держать по-жизненно.
да ваще пофиг ему!!больше он точно не сядет!хоть помрет на свободе !телик посмотрит))
Томск-Полярная Сова-Вологда,Вологда,Вологда, гда,гда... Шырока срана моя.., или " с чегоооо начинаеца рооооодина".