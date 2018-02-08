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Новости

Пожизненно осужденный за убийство впервые вышел на свободу в России

, ИА "Амител"
Изначально Масалимова приговорили к смертной казни через расстрел

Фото: pixabay.com

Убийца Анвар Масалимов, который ранее получил наказание в виде пожизненного лишения свободы, вышел на свободу и, скорее всего, находится в Москве. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает "Московский Комсомолец".

В 1991 году в поселке Комсомольск Томской области Масалимов, на тот момент уже отсидевший 15 лет за убийство, в состоянии алкогольного опьянения задушил приютившего его пенсионера за то, что тот, по словам самого убийцы, сжег в печке его фотографии. Масалимов расчленил тело и сжег его в той же печке.

Тогда он получил высшую меру наказания - смертную казнь через расстрел, но в 1998 году эта мера наказания была отменена. В результате приговор убийцы был заменен на пожизненное заключение.

Спустя время Масалимова перевели в одну из самых суровых российских тюрем — "Полярную Сову", которая расположена за Полярным кругом.

Во время отбывания наказания осужденный писал письма с жалобами на приговор, из которого в результате все-таки исключили признание Масалимова особо опасным рецидивистом, а также вывод о том, что убийство было совершено под действием алкоголя, но срок заключения остался прежним. Потом президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно. Таким образом,  Масалимов стал первым человеком в России, который был осужден на пожизненное заключение и вышел на свободу.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.02.2018 09:19
гость

вышел и совершит еще

0  0
8.02.2018 09:20
- гость -

Теперь он опять кого-нибудь убьет...

0  0
8.02.2018 09:24
- гость -

странно как то... убил в томской области, а выпустил вологодский суд. где томск и где вологда

0  0
8.02.2018 09:25
- гость -

новый голос за "перемены" в лице (у лошадей морда) собчак.

0  0
8.02.2018 09:28
- гость -

7 лет не могли пульку найти?

0  0
8.02.2018 09:29
Варя

зачем???
Он никогда не станет нормальным членом общества.
У него нет и не будет дома, работы, семьи. Потому что ни один нормальный человек не захочет с ним связываться...он уже убил, расчленил и сжег ПРИЮТИВШЕГО его пенсионера...
В итоге он опять вернется в места не столь отдаленные... но при этом кому то успеет сломать жизнь...
Решения суда просто повергают в шок....

0  0
8.02.2018 09:33
- гость -

Пожизненно! осужденный! вышел! на свободу!... дурдом а не система

0  0
8.02.2018 09:33
- гость -

Первый помилованый тоже расиянин.

0  0
8.02.2018 09:34
Doka

...но в 1998 году эта мера наказания была отменена... или всё-таки наложен мораторий?
Это существенные мелочи.

0  0
8.02.2018 09:40
- гость -

Щяс им ещё отпуска начнут давать! Идею Собянина надо исполнить.

0  0
8.02.2018 09:43
- гость -

Потом президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно.


Когда судей начнут сажать за продажность и тупость?

0  0
8.02.2018 09:44
гость

Прецедент создан!!! Ждем последствий или что-то с судьями происходит!? А если бы судейского убили, сожгли и расчленили, какое было бы наказание???

0  0
8.02.2018 09:46
- гость -

Когда судей начнут сажать за продажность и тупость?

в данной ситуации вряд ли речь можно вести о продажности. тут откровенная, ни чем не прикрытая тупость

0  0
8.02.2018 09:46
- гость -

Не надо путать Нас и деда!

0  0
8.02.2018 09:49
- гость -

Это твикс:продажная тупость! Бойтесь братья!

0  0
8.02.2018 09:58
- гость -

Он,наверное,много ел в тюрьме)))

0  0
8.02.2018 09:58
- гость -

Пожизненное наказание предусматривает пребывание в МЛС до смерти, но в УК есть лазейка, пожизненно осужденный может ходатайствовать об УДО после 25 лет отсидки, суд в данном случае это ходатайство и удовлетворил

0  0
8.02.2018 10:09
гость

За рецидив убийства с тяжкими по УДО ???

0  0
8.02.2018 10:10
Трутень

С учетом того, что он отсидел более 25 лет в особо-строгом режиме и его возраста 63 года, суд решил выпустить по УДО. Правда, непонятно, почему суд не учел особую жестокость совершенного им убийства и предыдущее совершенное им преступление. Могли бы сначала его перевести в более ослабленный режим лет на 5-10, а там он уже был бы старик и не представлял бы опасности, исходя из его поведения, выпустить.

0  0
8.02.2018 10:23
гость

оказывается, он до этого 15 лет сидел за убийство. Что у нас творится в судах?

0  0
8.02.2018 10:34
- гость -

То что убийство было совершено под действием алкоголя не должно оправдывать его, а должно отягощать преступление

0  0
8.02.2018 10:42
- гость -

Поселить убийцу в один дом с вологодским судьей, он любит благодарить добродетелей, невиновные не должны пострадать.

0  0
8.02.2018 10:55
- гость -

Российским судьям разрешат не объяснять свои решения.

Помимо отказа от объяснения решений, Верховный суд предлагает запретить гражданам без высшего юридического образования участвовать в судах в качестве представителей, разграничить компетенции судов и упростить некоторые процедуры судопроизводства.

Как ранее сообщало «URA.RU», а конце января президент РФ Владимир Путин призвал к масштабным переменам в российской судебной системе. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя слова главы государства, выразил уверенность, что судебная реформа ударит по коррупции.

0  0
8.02.2018 10:58
- гость -

вот подфартило мужику!реально счастливчик хаа!!

0  0
8.02.2018 10:59
- гость -

он единственный кто вышел из полярной совы!капееец

0  0
8.02.2018 10:59
- гость -

скоро сериал снимут про него))

0  0
8.02.2018 11:05
- гость -

Ему сейчас 63, социальная пенсия с 65 лет, но на нее не прожить. Трудоустройство ему явно не светит. Что он будет делать, как выживать в современных условиях? Это такой троллинг со стороны государства? Выпустить и смотреть, как он опять сядет?

0  0
8.02.2018 11:13
- гость -

Он же не на режим руку-то поднял .Убил, отсидел, опять убил какого-то пенса . Мелочи какие-то ... А вот Квачкова будут держать по-жизненно.

0  0
8.02.2018 11:16
- гость -

да ваще пофиг ему!!больше он точно не сядет!хоть помрет на свободе !телик посмотрит))

0  0
8.02.2018 11:31
- гость -

Томск-Полярная Сова-Вологда,Вологда,Вологда, гда,гда... Шырока срана моя.., или " с чегоооо начинаеца рооооодина".

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