Фото: vk.com/rubcovsk_incident
Водитель автомобиля такси скончался после столкновения своего автомобиля с деревом — авария произошла в Рубцовске ранним утром 8 февраля.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, инцидент произошел в 05:15 на улице Комсомольской в районе здания №189.
Известно, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Toyota Caldina, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.
От полученных травм мужчина скончался в больнице. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
это называется не "столкновение", а "наезд на препятствие", в данном случае - на дерево.
в противном случае можно было бы считать, что дерево двигалось