Фото: golos-buryatyi.ru
Мужчина 1964 года рождения погиб на автодороге Калманка — Новороманово — Лебяжье в результате наезда автомобиля, скрывшегося с места ДТП.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, трагический инцидент случился вечером 7 февраля.
По предварительным данным, авария произошла около 19:30. Известно, что неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны Новороманово в сторону Барнаула, допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи. Водитель скрылся с места аварии.
В настоящее время правоохранители ведут его поиски.
Комментарии
Печально...
Нужно понижать ответственность водителей за ДТП с пешеходами, иначе большинство будет скрываться, а люди умирать на дороге. Как уже происходит в Китае, где законы таковы, что выгоднее сбить наглушняк, чем травмировать, поэтому часто водители делают "контрольный проезд" по живому ещё пострадавшему пешеходу
8.02.2018 10:34
Задранец
на глушняк и у нас выгодно, чтоб свидетелей не осталось. сбитый он тоже свидетель и может рассказать кто его сбил и при каких остоятельствах.
8.02.2018 10:41
месный
Вот поэтому распределение вины должно быть объективным, чтобы сбивший водитель имел стимул оказать помощь, а не сбежать. А пострадавший пешеход вполне мог оказаться и виновником ДТП
8.02.2018 10:57
Задранец
ну если свидетелей нет, то пострадавший так и так виновником окажется, сбивший не дурак - скажет внезапно прям под машину прыгнул и всё, или из кузова впереди едущей выпрыгнул прям под колёса или материализовался сразу прям под машиной. Других то показаний уже не будет.
Там обочин нет